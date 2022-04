"Der Teufel verkleidet sich als Emery"

IMAGO/Nicola Mastronardi

Der FC Bayern unterliegt in der Champions League bei Villarreal

Der FC Bayern muss in der Champions League um den Halbfinal-Einzug bangen. Im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Villarreal unterlagen die Münchner nach einer schwachen Vorstellung mit 0:1. Die Pressestimmen zur Partie:

Deutschland

Bild: "Das Team von Julian Nagelsmann verliert in Spanien beim FC Villarreal mit 0:1. Und das auch noch mit Dusel. Es ist die erste Auswärtsniederlage in der Königsklasse seit 2017! Villarreal, der leichteste Gegner der letzten acht? Nicht für Bayern! Die 'gelben U-Boote' tauchten viel gefährlicher vor dem Tor auf als die ideenlosen Münchner."

Der Spiegel: "Bayern unterliegt Villarreal – und hat noch Glück. Von wegen Favoritenrolle: Beim FC Villarreal tat sich der FC Bayern München 90 Minuten lang schwer, kassierte ein Gegentor und hatte Glück, dass es nicht mehr wurden. Immerhin: Alphonso Davies gab sein Comeback."

kicker: "Der FC Bayern hat im Viertelfinalhinspiel der Champions League verdient mit 0:1 beim FC Villarreal verloren. Am Ende hatten die bemühten, aber zu harmlosen Münchner sogar Glück, dass die Spanier weitere Großchancen ausließen."

ntv: "Villarreal zerstört Bayerns Ungeschlagen-Serie. Im Viertelfinal-Hinspiel kassiert der FC Bayern seine erste Niederlage der laufenden Champions-League-Saison. Beim FC Villarreal haben die Münchner phasenweise sogar Glück, dass der Rückstand für das Rückspiel so gering ausfällt. Das Weiterkommen ist ohne Leistungssteigerung arg gefährdet."

RTL: "Dem FC Bayern droht der K.o. im Champions-League-Viertelfinale! Der deutsche Meister kassierte im Hinspiel beim spanischen Club FC Villarreal eine überraschende und verdiente 0:1-Niederlage. Die Gastgeber gingen nach schöner Kombination in der 8. Minute durch Arnaut Danjuma in Führung. Die Bayern hatten sogar Glück, dass die Pleite nicht höher ausfiel. Für den FCB war es die erste Auswärtsniederlage nach 22 Spielen in Folge ohne Pleite in der Königsklasse."

FAZ: "Dem FC Bayern droht das Aus. Die Münchner verlieren im Viertelfinal-Hinspiel gegen Außenseiter Villarreal 0:1 und stehen nun im Rückspiel unter Druck. Der FC Bayern hat sogar Glück, dass die Niederlage nicht noch höher ausfällt."

Spanien

Marca: "Der Teufel verkleidet sich als Emery. Der Coach der Gelben beendet Bayerns Serie (25 Spiele ohne Niederlage in europäischen Auswärtsspielen), die er selbst 2017 durch einen Sieg mit PSG gestartet hatte."

AS: "Villarreal lässt den Giganten Bayern München lebend davonkommen. Ein Tor von Danjuma gibt dem U-Boot die Führung, obwohl Gerard und Pedraza die Möglichkeit hatten, den Vorsprung zu erhöhen. Der VAR annulliert ein Tor von Coquelin."

Mundo Deportivo: "Ein heroisches Villarreal setzt den ersten Schlag gegen Bayern."

El País: "Villarreal bringt Bayern ins Wanken. Emerys Barrikade stellt eine unüberwindbare Barriere für den deutschen Champion dar, dem es nicht gelingt, einen gefährlichen Schuss zu produzieren."

England

BBC: "Villarreal schockt den deutschen Meister Bayern München."

Guardian: "Danjuma gibt Emery-Team überraschende Halbzeitführung."

The Sun: "Danjumas Tor macht den Unterschied. Spanier verblüffen triste Bayern."