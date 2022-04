FC Schalke 04 hofft auf Millionen-Regen

IMAGO/Seskimphoto

Can Bozdogan (l.) könnte den FC Schalke 04 endgültig verlassen

Can Bozdogan gehörte zu der Flut an Spielern, die der FC Schalke 04 nach der Horrorsaison 2020/21, dem Abstieg aus der Bundesliga und den daraus resultierenden enormen finanziellen Problemen ziehen ließ. Der 21-jährige Deutsch-Türke schloss sich auf Leihbasis Besiktas an. Wo seine Zukunft liegt, wird immer deutlicher.

In seinen ersten 22 Einsätzen für Besiktas scheint Can Bozdogan durchaus Eindruck geschunden zu haben. Und zwar so sehr, dass der türkische Traditionsverein den zentralen Mittelfeldmann offenbar halten will. Auch unter dem neuen Trainer Valerien Ismael ist der Youngster gesetzt.

Nach Informationen der Zeitung "Reviersport" müssen sich die Vereine allerdings noch über die Ablöse einig werden. Besiktas verfügt über eine Kaufoption für Bozdogan, die zwischen 1,8 und 2,3 Millionen Euro liegen soll.

Bereits für das Leihgeschäft wurden 350.000 Euro fällig. Die "Schwarzen Adler" hoffen aber wohl, den Preis noch auf maximal eine Million Euro drücken zu können.

Konkrete Verhandlungen dürften derweil erst Richtung Mai auf die Agenda rücken. Bis dahin steht nämlich fest, in welcher Liga die Knappen die Saison 2022/2023 bestreiten werden.

FC Schalke legte Bozdogan im Vorjahr keine Steine in den Weg

In Gelsenkirchen steht Bozdogan noch bis Ende Juni 2024 unter Vertrag. Die Königsblauen hätten aber wohl wenig dagegen, ihr Talent früher ziehen zu lassen.

"Nach den Gesprächen mit Can und seinem Management sind wir gemeinsam zu der Überzeugung gekommen, dass ihm eine Luftveränderung guttun wird", hatte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder nach der Bekanntgabe der Leihe bereits erklärt, Bozdogan keine Steine in den Weg gelegt zu haben.

Für Schalke absolvierte Bozdogan bislang 18 Pflichtspiele. Außerdem gehörte der zentrale Mittelfeldspieler von der U15 bis zur U20 allen deutschen Auswahlteams an.