Bundesliga-Konkurrent macht sich über Bayern-Pleite lustig

Beißender Spott für den FC Bayern

Als wäre die Leistung des FC Bayern bei der verdienten 0:1-Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales beim FC Villarreal nicht ärgerlich genug gewesen, musste der deutsche Rekordmeister im Anschluss auch noch Sticheleien eines Bundesliga-Konkurrenten ertragen.

Auch der strahlende Sonnenschein an der Mittelmeerküste taugte nach dem rätselhaft schlappen Auftritt der entzauberten Bayern-Stars beim FC Villarreal nicht als Stimmungsaufheller.

Der einzige Lichtblick war auch am Morgen nach dem kollektiven Versagen weiterhin allein das Ergebnis. Das mehr als glückliche 0:1 lässt den Münchnern zumindest alle Chancen, mit einem großen Fußballabend am 12. April in der Allianz Arena doch noch den Halbfinal-Kracher gegen Jürgen Klopps FC Liverpool zu realisieren.

FC Bayern kassiert Seitenhieb

Zunächst muss das Team aber wieder zu sich finden. Denn so konfus wie am Mittwochabend hatte man den FC Bayern selten erlebt. Zu allem Überfluss kassierte der deutsche Branchenprimus nach dem Rückschlag in Spanien auch noch einen Seitenhieb von einem Bundesliga-Kontrahenten.

"Winning on Wednesday nights is not for everyone" (zu Deutsch: "An Mittwochabenden gewinnen ist nicht jedermanns Sache") twitterte der FC Augsburg, nachdem die Pleite der Münchner feststand. Die Fuggerstädter hatten wenige Stunden zuvor ihr Nachholspiel gegen Mainz 05 mit 2:1 (1:0) gewonnen, wenn auch unter kontroversen Umständen.

Zum sechsten Mal seit 2014 droht den Bayern in der K.o.-Phase des größten Vereinswettbewerbes nun das Aus gegen einen spanischen Verein.

Diesmal aber nicht gegen einen der großen Drei, Real Madrid (2014, 2017, 2018), FC Barcelona (2015) und Atlético Madrid (2016). Sondern gegen den wohl doch unterschätzten Europa-League-Sieger FC Villarreal - das vermeintliche Glückslos.