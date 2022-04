Darum würde ein Sieg von RB Leipzig den BVB extrem schmerzen

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

RB Leipzig siegte in der Bundesliga zuletzt 4:1 gegen den BVB

In der Fußball-Bundesliga ging das direkte Duell zwischen dem BVB und RB Leipzig am letzten Sonntag klar an die Roten Bullen. Die Sachsen setzten sich deutlich mit 4:1 bei Borussia Dortmund durch und verkürzten den Rückstand auf die Schwarz-Gelben auf neun Zähler. Jetzt könnte RB dem BVB erneut eine bittere Pille zu schlucken geben.

Sollten sich die Leipziger im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals am Donnerstagabend (ab 21 Uhr) gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo nämlich durchsetzen, würden sie die Dortmunder in der UEFA-Fünfjahreswertung überholen.

Aktuell rangiert der BVB noch denkbar knapp vor den Roten Bullen auf Platz 17 des europäischen Klub-Rankings, während RB auf Platz 18 steht. Die beiden Team trennen aber nur noch zwei Zähler voneinander - 78 zu 76.

Im Falle eines Sieges gegen Atalanta kämen bei Leipzig zwei Punkte dazu, aufgrund der besseren Bilanz in 2021/2022 läge das Tedesco-Team dann vor den Westfalen.

Mit Blick auf die bevorstehende Saison hätte dieser Platztausch gravierende Folgen für den BVB. Als dann nur noch drittbestes Bundesliga-Team in der Fünfjahreswertung wäre Borussia Dortmund nicht mehr in Topf zwei bei der Champions-League-Auslosung gesetzt. Die Wahrscheinlichkeit, eine echte Hammer-Gruppe in der Königsklasse zugelost zu bekommen, würde damit deutlich steigen.

FC Bayern führt die Fünfjahreswertung an

Unter anderem fanden sich zuletzt Mannschaften wie Paris Saint-Germain, Real Madrid oder der FC Liverpool in Topf 2 der Auslosung wieder, denen der BVB damals noch aus dem Weg gehen konnte.

Des einen Leid, des anderen Freud: RB Leipzig will auch mit Blick auf diese Perspektive gegen Atalanta Bergamo überzeugen, um seinem Anspruch, die neue Nummer zwei in Fußball-Deutschland zu sein, weiteren Nachdruck zu verleihen.

"Nach dieser kurzen Zeit bereits in der Fünfjahreswertung international so einen Schritt gehen zu können, wäre fantastisch und zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, uns dauerhaft in Europa zu etablieren", wurde Leipzigs Kaufmännischer Leiter Sport in der "Bild" zitiert.

Übrigens: Auf Platz eins des Rankings thront der FC Bayern München mit 136 Punkten vor Manchester City mit 127 und dem FC Liverpool mit 124 Punkten.