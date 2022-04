Neuer Schalke-Coach fix? Das sagt Rouven Schröder

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Beim FC Schalke 04 auf Trainersuche: Rouven Schröder

Sportdirektor Rouven Schröder hat sich zum Stand der Trainersuche beim FC Schalke 04 geäußert.

"Wir haben noch keinen neuen Trainer gefunden. Wer nach Mike Büskens kommt, muss richtig gut sein. Deshalb dauert es auch", sagte Schröder auf der Pressekonferenz des Zweitligisten am Donnerstag.

Büskens hatte den Cheftrainerposten auf Schalke Anfang März vom entlassenen Dimitrios Grammozis übernommen, ist jedoch nur interimsweise bis Saisonende eingeplant. Danach soll ein neuer Coach übernehmen. Unter Büskens' Regie gab es für die Knappen drei Sieg in drei Spielen.

Ein Kandidat auf seine Nachfolge soll Stefan Leitl von Greuther Fürth sein. Medienberichten zufolge verlässt der 44-Jährige das Bundesliga-Schlusslicht im Sommer trotz laufenden Vertrags bis 2023. Leitl hatte Gespräche mit Schalke dementiert, genauso wie Kontakt zu Hertha BSC, wo er ebenfalls gehandelt wird.

FC Schalke 04: Rouven Schröder spricht über Fraisl und Lee

S04-Sportchef Schröder sprach am Donnerstag auch über die Zukunft von zwei Spielern: Torhüter Martin Fraisl und Dong-gyeon Lee.

Fraisl, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, sei "in einer super Verfassung und auch mental bockstark. Wir sind in einem ständigen Austausch", so Schröder. Zuletzt gab es Gerüchte um einen Abgang des 28-Jährigen, der Routinier Ralf Fährmann kurz nach Saisonbeginn auf die Bank verdrängt hatte.

Beim erst im Winter gekommenen Lee besteht nach seinem Mittelfußbruch nur noch eine Minimalchance auf ein Comeback in dieser Saison. "Wir waren sehr zufrieden mit seinem Start, wie er sich empfohlen und integriert hat. Wir hoffen, dass er nochmal auf den Rasen kommt. Aber es wird eng", sagte Schröder.

Dennoch steht eine Verlängerung der Leihe des 24 Jahre alten Südkoreaners im Raum. "Er hat Schalke aufgesaugt", schwärmte Schröder vom offensiven Mittelfeldspieler, der erst ein Pflichtspiel im königsblauen Dress absolvierte und Stand jetzt im Sommer zu Ulsan Hyundai zurückkehrt.