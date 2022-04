Einblick in die Welt der Sportwetten

imago sportfotodienst

Fußball gilt als der König aller Sportarten – diesbezügliche Wetten stehen bei Tippern auf der Beliebtheitsliste ganz oben

Die Wurzeln der Sportwetten reichen ebenso weit zurück in die Vergangenheit wie der Sport selbst – und zwar bis in die griechische Antike. Bei uns waren es zunächst Pferderennen und Boxkämpfe, die Menschen zu einem Wetteinsatz verlockten.

Heute ist es vor allem der Fußball, die beliebteste Sportart in Deutschland. Seit wir unseren Einsatz online machen und in den eigenen vier Wänden mit Spannung die Ergebnisse verfolgen können, steigt die Zahl der Sportwetter stetig an.

Buchmacher nach eigenen Anforderungen auswählen

DEN besten Buchmacher für alle Tipper gibt es nicht. Jeder Mensch stellt unterschiedliche Ansprüche und legt sein Augenmerk auf individuelle Faktoren, darunter:

Möglichkeit der mobilen Platzierung einer Wette

Buchmacher, sogenannte Komplettanbieter, die neben Sportwetten auch Casinospiele bereithalten

Abdeckung des eSports

Verfügbarkeit umfangreicher Informationen, beispielsweise bei Fußball EM-Wetten in Form von Quoten und Tipps

Bestenfalls nutzt man für die Auswahl eines Anbieters ein Vergleichsportal wie GamblingGuy.com. Dort werden Buchmacher auf Herz und Nieren überprüft, beispielsweise in Bezug auf die Sicherheit und Legalität. Weiterhin finden sich die jeweiligen Alleinstellungsmerkmale, die Aufschluss darüber geben, ob der Anbieter die persönlichen Bedürfnisse erfüllt.

Sportwettenmarkt Deutschlands

Durch das Bundesverfassungsgericht ist im März 2006 ein Urteil zum staatlichen Monopol bei Sportwetten mit folgendem Leitsatz ergangen:

"Ein staatliches Monopol für Sportwetten ist mit dem Grundrecht der Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz (GG) nur vereinbar, wenn es konsequent am Ziel der Bekämpfung von Suchtgefahren ausgerichtet ist."

Seitdem wird der deutsche Sportwettenmarkt immer mehr von privaten Anbietern dominiert. Nach Angabe der Glücksspielaufsichtsbehörden der Bundesländer verzeichneten staatliche Anbieter im Jahr 2018 nur noch einen sechsprozentigen Marktanteil.

Das Grundgesetz hat in vielen Bereichen unseres Lebens Einfluss

Rechtslage von Sportwetten

Für das Angebot an Sportwetten muss eine Genehmigung vorliegen. Sowohl die Teilnahme von Privatpersonen als auch das Veranstalten durch entsprechende Anbieter ist strafbar (§§ 284, 285 Strafgesetzbuch), wenn dieser keine Lizenz besitzt. Die lange Odyssee, der die gesetzliche Rahmengebung für Sportwetten unterlag, endete mit dem In-Kraft-Treten des neuen Glücksspielstaatsvertrages am 1. Juli 2021.

Bereits seit Oktober des Vorjahres gab es eine Übergangsregelung, die Sportwettenanbieter den Erhalt einer deutschen Lizenz ermöglichte. Mittlerweile gibt es zahlreiche Buchmacher, die über diese verfügen und es werden immer mehr. Zu den wichtigsten Änderungen im Zuge des Glücksspielstaatsvertrages 2021 gehören:

drastische Einschränkung von eSport-Wetten

Limitierung der Einzahlungshöhe auf 1.000 Euro pro Monat

während eines Sportereignisses dürfen ausschließlich Wetten abgeschlossen werden, die "Wetten auf das nächste Tor, den nächsten Satz oder einen ähnlichen Bestandteil eines Endergebnisses in Sportarten, in denen regelmäßig nur eine geringe Gesamtanzahl dieser Ereignisse im Laufe des Sportereignisses auftritt" darstellen

Anfallende Steuern bei Sportwetten

Für alle Anbieter von Sportwetten gilt gemäß § 17 Rennwelt- und Lotteriegesetz (RennwLottG) ein einheitlicher Steuersatz von fünf Prozent des Einsatzes. Dies gilt sowohl für Offline- als auch Online-Wetten. Die Steuereinnahmen fließen in die Landeshaushalte ein. Sie werden nach einem festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Bundesländer verteilt.

Jeder Sportwettenanbieter handhabt die Umlegung der fünfprozentigen Steuer auf seine Kunden individuell. Manche übernehmen diese in vollem Umfang, sodass keinerlei Abzüge vom Einsatz oder Gewinn erfolgen. Dies macht sie zu besonders lukrativen Anbietern mit hoher Wettbewerbsfähigkeit.

Im Gegensatz dazu unterliegen Gewinne aus Sportwetten in Deutschland nicht der Steuerpflicht. Zwar handelt es sich bei ihnen in gewissem Sinne um Einkünfte, jedoch sind sie nicht in der entsprechenden Liste des § 2 Einkommensteuergesetzes (ESTG) für zu versteuernde Einkünfte aufgeführt. Den möglichen Grund, warum der Staat auf diese "Einnahmequelle" verzichtet, sehen Experten wie folgt: Einige Sportwetter machen nicht unbedeutende Verluste, die sie geltend machen könnten, wenn Gewinne aus Sportwetten besteuert würden.

Beliebte Sportarten für den Wetteinsatz

Während Gewinne beispielsweise am Spielautomaten allein vom Glück des Spielers abhängen, kommt es bei Sportwetten auch auf die Strategie und Wahrscheinlichkeiten an. Für nahezu alle Sportarten können Wetten abgegeben werden. Im Bereich des Fußballes liegt das Interesse vor allem auf Bundesligaspielen. Darüber hinaus stehen Europa- und Weltmeisterschaften im Fokus, zudem sind Champions-League-Spiele beliebt.

Es gibt noch unzählige weitere Sportarten, auf die gerne getippt wird. Dazu zählen:

Tennis

Eishockey

Boxen

Formel1-Autorennen

Skisport

Pferderennsport

Basket-, Base- und Football

Erfolgreiche Sportwetter verlassen sich nicht allein auf ihr Glück, sondern informieren sich ausführlich über die Mannschaften oder einzelne Sportler

Tipps für Einsteiger in die Sportwetten-Welt

Um erste Erfahrungen zu sammeln, sollten Anfänger mit niedrigen Einsätzen beginnen. Für jede Wette, gleich um welche Sportart es sich handelt, ist die Informationsbeschaffung unersetzlich. Wichtig ist vor allem, sich die letzten Ergebnisse und Tabellenstände anzuschauen. Weiterhin analysiert man bestenfalls die Bilanzen der Sportmannschaften oder einzelnen Sportler.

Das Internet macht es uns denkbar leicht, denn dort finden sich alle aktuellen Informationen, von Tabellenständen über Ergebnisse bis zu Statistiken. Es stehen außerdem zahlreiche Portale zur Verfügung, die die Möglichkeit bieten, sich mit anderen Sportwettern auszutauschen. Hinzu kommen User- sowie Expertentipps, die hilfreiche Hinweise für Wetterfolge liefern.

Bedeutende Fragen, die man sich vor jedem Wetteinsatz stellen sollte, sind:

Wie weit liegen die jeweiligen gegnerischen Mannschaften oder Sportler in der Tabelle bzw. Statistik auseinander?

Liegen schlechte Wetterbedingungen beim betreffenden Wettkampf vor?

Sind ungünstige Faktoren bekannt, die Einfluss auf die Sportler haben kann? Hier geht es beispielsweise um Verletzungen, Trainerwechsel oder Konflikte im Verein.

Hat man alle wichtigen Daten und Fakten zusammengestellt, steht die Einschätzung der Wahrscheinlichkeiten an. Wettanbieter nehmen diese gleichfalls vor, darauf begründen sich generell die angebotenen Quoten.

Eine Regel, die Sportwetter in jedem Fall kennen sollten, lautet:

"Man wettet nicht auf zum Beispiel eine Fußballmannschaft, weil die Überzeugung besteht, dass diese gewinnt. Vielmehr wird auf diese gewettet, weil man sicher ist, dass die Wahrscheinlichkeit eines Sieges größer ist als die festgesetzte Wettquote es zum Ausdruck bringt."

Value ist der Fachausdruck für eine Quote, die die tatsächliche Wahrscheinlichkeit übersteigt. Ein Quotenvergleich ist empfehlenswert, denn die Anzahl der Wettbüros ist groß. Etablierte Sportwettenanbieter halten ihn auf ihrer eigenen Webseite bereit. Damit erhöhen sie ihre Attraktivität, denn ihren Kunden bleibt das zeitaufwendige Aufsuchen unzähliger Portale erspart.