Enthüllt: Diese Klubs mischen im Lewandowski-Poker mit

IMAGO/Mutsu Kawamori

Robert Lewandowskis besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2023

Der Vertragspoker zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern zieht sich weiter in die Länge. Dadurch sollen sich inzwischen gleich mehrere Vereine Hoffnungen darauf machen, den Torjäger aus München loseisen zu können. Die besten Chancen hat dabei angeblich der FC Barcelona.

Wie aus dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" hervorgeht, ist Barca der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung Lewandowskis, sollten dessen Gespräche mit dem FC Bayern in den kommenden Wochen scheitern. Jedoch habe der 33-Jährigee den Katalanen noch keine Zusage gegeben.

Meldungen der spanischen Zeitung "Sport" zufolge, wonach der Pole seinem privaten Umfeld bereits den mutmaßlichen Wechselwunsch mitgeteilt habe, entsprechen demnach aber nicht der Wahrheit. Dennoch sei der FC Barcelona im Falle eines vorzeitigen Abschieds vom FC Bayern gegenüber der Konkurrenz aktuell in der besten Position, heißt es.

Lewandowskis Berater Pini Zahavi pflegt einen guten Kontakt zu Barca-Präsident Joan Laporta und sucht offenbar bereits das Gespräch zum Vereinsfunktionär.

Mischen PSG und ManUnited im Lewandowski-Poker mit?

Allerdings droht dem spanischen Spitzenklub prominente Konkurrenz. Laut "Bild"-Reporter Christian Falk ist Paris Saint-Germain der "Topfavorit Nummer zwei" auf einen Transfer von Lewandowski, da Zahavi einen guten Draht zum französischen Hauptstadtverein pflege.

Nach Ansicht von dessen Kollege Tobias Altschäffl könnte PSG aber letztlich aus dem Rennen ausscheiden, da die Ligue 1 nicht ganz das Niveau der Primera División oder Premier League hat.

In Englands höchster Spielklasse macht sich wohl insbesondere Manchester United noch Hoffnungen auf Lewandowski. Die Red Devils suchen händeringend nach einem neuen Mittelstürmer. Bei BVB-Star Erling Haaland, an dem der englische Rekordmeister angeblich ebenfalls interessiert ist, besitze der Klub von Interimstrainer Ralf Rangnick nur Außenseiterchancen.

"Keine glückliche Ehe" zwischen Lewandowski und Guardiola

In den vergangenen Monaten wurde Lewandowski auch immer wieder mit Manchester City sowie dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Doch beide Vereine sind in den Transfer-Poker wohl nicht allzu sehr involviert.

So hat der FC Chelsea in der Offensive andere Optionen. Bei Manchester City könnte eine Verpflichtung unter anderem an Trainer Pep Guardiola scheitern. Den beiden Reportern zufolge war die Ehe zwischen dem Startrainer und Lewandowski beim FC Bayern keine allzu glückliche. Der Angreifer war angeblich unzufrieden, dass Guardiola ihm in der Bundesliga-Saison 2014/2015 durch seine Auswechslungen die Torjägerkanone "geklaut" hatte.

Durch eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern könnten sich alle Spekulation um Lewandowski letztlich von allein erledigen. Das Arbeitspapier des Weltfußballers ist in München noch bis 2023 datiert. Eine Ausdehnung der Zusammenarbeit ist trotz der stockenden Gespräche wohl noch immer das wahrscheinlichste Szenario.