Medien: HSV-Profi droht mit Wechsel bei Nicht-Aufstieg

IMAGO/KBS-Picture Kalle Meincke

Josha Vagnoman könnte den HSV im Sommer verlassen

Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga befindet sich der Hamburger SV sechs Spieltage vor Saisonende derzeit nur in der Außenseiterrolle. Bei der Personalplanung hängt scheinbar viel vom Ausgang des Saisonfinales ab.

Wie die "Bild" berichtet, hat mit Josha Vagnoman nun ein prominenter HSV-Profi seine Zukunft an das sportliche Schicksal der Hanseaten geknüpft. Nur bei einem Aufstieg wolle der 21-Jährige in der Hansestadt bleiben, heißt es. Andernfalls strebe der Außenverteidiger einen Wechsel in die Bundesliga an.

Ein ähnliches Szenario wurde bei ihm bereits in der vergangenen Saison diskutiert. Damals schreckte eine langwierige Sehnenverletzung des zehnfachen U21-Nationalspielers allerdings mögliche Interessenten ab.

Im letzten Sommer hatte es vage Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum BVB gegeben, auch Vereine aus Italien und England sollen an den Diensten des Abwehr-Talentes interessiert gewesen sein.

Nun, da der Verteidiger seine insgesamt sechsmonatige Zwangspause hinter sich gebracht hat, könnten diese Vereine womöglich erneut an der Elbe vorstellig werden.

HSV-Boss wohl gesprächsbereit

Dass Vagnoman den Verein verlassen könnte, trifft die HSV-Führung jedoch nicht unvorbereitet. Dem Bericht nach seien die Hamburger durchaus gesprächsbereit, wenn die Ablöse stimmt. Angeblich soll die Schmerzgrenze für den Rechtsverteidiger bei sechs bis acht Millionen Euro liegen.

Zwar sei es grundsätzlich die Absicht der sportlichen Führung, den Kader selbst im Falle des Nicht-Aufstieges zusammenzuhalten und punktuell zu verstärken. Ein Verkauf von Vagnoman böte allerdings auch Chancen. Mit einem hohen einstelligen Millionenbetrag könnten sich andere Neuverpflichtungen realisieren lassen, die den Kader in der Breite verstärken.

Ähnlich hatte der HSV auch im vergangenen Sommer agiert. Damals wurde Perspektivspieler Amadou Onana für sieben Millionen Euro zum OSC Lille verkauft.