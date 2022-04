Nagelsmann mit Bayern-Kader angeblich unglücklich

IMAGO/Mladen Lackovic

Julian Nagelsmann steht mit dem FC Bayern vor wichtigen Wochen

Der FC Bayern steht vor wegweisenden Tagen. Während die Münchner in der Bundesliga um die drei Punkte aus dem Freiburg-Spiel zittern müssen, droht in der Champions League gegen den FC Villarreal das Viertelfinal-Aus. Derweil ist Trainer Julian Nagelsmann offenbar mit der Kaderplanung unzufrieden.

Erst der Wechselfehler beim SC Freiburg, dann die überraschend eindeutige 0:1-Niederlage in Villarreal: Der FC Bayern blickt auf eine turbulente Woche zurück.

Zwar rangieren die Münchner in der Bundesliga immer noch ganze neun Punkte vor Borussia Dortmund und hätten selbst im Falle eines Punktabzugs noch einen komfortablen Vorsprung, ein Aus im Viertelfinale der Champions League würde hingegen deutlich mehr Unruhe in den Verein bringen.

Schon jetzt soll es hinter den Kulissen "brodeln", berichtet "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider". Demnach sei Trainer Julian Nagelsmann mit der Transferpolitik "nicht glücklich". Der 34-Jährige habe sich den Kader "so nicht gewünscht". So soll es in Nagelsmann derzeit "grummeln".

Gleichzeitig wisse der Coach um die finanziellen Umstände beim FC Bayern. Deshalb sei der Übungsleiter zugleich solidarisch, heißt es.

Nagelsmann sitzt beim FC Bayern fest im Sattel

Nichtsdestotrotz sollen die Verantwortlichen des FC Bayern mit Nagelsmanns Arbeit weiterhin zufrieden sein.

Deshalb müsste sich der ehemalige Leipziger selbst bei einem Viertelfinal-Aus in der Champions League keine Sorgen um seinen Job machen.

In den kommenden sieben Tagen bietet sich Nagelsmann und dessen Mannschaft die Chance, die aufkommenden Diskussionen wieder im Keim zu ersticken. Am Samstag (15:30 Uhr) kann der FC Bayern in der Bundesliga im Heimspiel gegen den FC Augsburg Frustbewältigung betreiben. Am Dienstag kommt es in der Allianz Arena dann zum zweiten Duell mit dem FC Villarreal.