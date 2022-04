Glücksspielstaatsvertrag 2021 in Deutschland – das ändert sich im Wettsektor

Marko Volkmar

Mehr als ein Laptop und eine Internetverbindung braucht es für virtuelle Wetten nicht

Sportwetten sind längst eine beliebte Ergänzung zum Sportgenuss geworden, doch seit dem 1. Juli 2021 gibt es in Deutschland eine nennenswerte Änderung. Der Glücksspielstaatsvertrag ist in Kraft getreten und damit verändern sich die Voraussetzungen für die Teilnahme am Wettspiel.

Neue Lizenzen werden vorausgesetzt und auch der Live-Sektor wurde drastisch reduziert. Was der neue GlüStV für Wettsportler und Buchmacher im Einzelnen bedeutet, erfahrt ihr jetzt.

Ein Rückblick – die Geschichte der staatlichen Regulierung

Immer mehr seriöse Buchmacher wie SpieloTV.com bieten ihre Dienste auf dem Wettmarkt an. Ob Fußball, Basketball oder teilweise sogar e-Sports, gewettet wird auf alles, wo es einen Sieger gibt. Nicht erst seit der globalen Digitalisierung ist es üblich, dass Fans des Sports Einsätze auf Ergebnisse beim Turnier riskieren. Ihr habt wahrscheinlich alle schon mal mit den Kumpels um einen Kasten Bier gewettet, wenn der DFB-Pokal in die heiße Phase ging oder der Grand Prix der Formel 1 anstand.

Der Boom hatte zur Folge, dass sich die Bundesregierung schon sehr früh nach der Etablierung des virtuellen Glücksspielmarkts einschaltete und dabei vor allem folgende Faktoren in den Fokus fasste:

Spielerschutz zur Verhinderung von pathologischem Glücksspiel

Seriosität zur Vermeidung von Betrug

Wettsteuern zur Regulierung einer fairen Wirtschaft

Über zehn Jahre wurde nun gerungen, der erste Glücksspielstaatsvertrag stammte bereits aus dem Jahre 2008. Damals war festgehalten worden, dass nur staatliche Buchmacher ihr Geschäft auch ins Internet ausdehnen durften. Darunter gehören Spielarten wie Oddset. Da sich diese Vorgabe aber nicht mit geltenden EU-Bestimmungen deckte, mussten immer weitere Überarbeitungen erfolgen.

Zuletzt war 2017 der dritte GlüStV auf dem Tisch gelandet, der jedoch gar nicht bis zu den Bundesländern vordrang, da er im Falle einer Klage nicht wasserdicht schien.

Die Folge: Wettanbieter befanden sich während der Jahre vor Inkrafttreten des vierten und gültigen Glücksspielstaatsvertrags in einer rechtlichen Grauzone, was auch schwarze Schafe auf den Plan rief.

Der Fußballwettmarkt ist in Deutschland der am weitest verbreitete Markt

Einführung der Wettsteuer bereits im Jahr 2012

Eine der umfassendsten Änderungen wurde mit der Verabschiedung des zweiten GlüStV im Jahr 2012 gültig. Mit diesem Gesetz wurden Wettsteuern eingeführt, in Höhe von fünf Prozent auf jegliche Art von Sportwetten. Eine Erhöhung erfolgte nun 2021 auf insgesamt 5,3 Prozent. Eine Änderung betraf dabei nicht direkt die Wettbranche, sondern den Glücksspielsektor allgemein. Fortan müssen auch Automatenspiele mit jenen 5,3 % besteuert werden.

Wichtig zu wissen: Die Steuer wird nicht auf potenzielle Gewinne erhoben, sondern auf geleistete Einsätze. Gewinnt ein Spieler durch eine Sportwette Geld, erhält er dieses vollumfänglich und ohne Steuerpflicht ausgezahlt.

Angebot nur noch mit deutscher Lizenz möglich

Das wichtigste Ziel des GlüStV soll die Verhinderung einer drohenden Spielsucht sein. Die Gefahr wird von Experten aufgrund des steigenden Zugriffs als hoch angesehen. Inwieweit die staatliche Regulierung hier einen Einfluss haben kann und wird, muss sich erst in den nächsten Jahren zeigen.

Das Kontrollorgan sieht vor, dass in Deutschland künftig nur noch Buchmacher ihr Angebot bereitstellen dürfen, die in Deutschland eine Glücksspiellizenz erhalten haben. Ab Januar 2023 wird diese von der GGL (gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) vergeben, bis zu diesem Zeitpunkt gelten Übergangsregelungen, deren Überwachung auf verschiedene Behörden der Bundesländer aufgeteilt sind.

Wenn keine gültige Lizenz vorgewiesen werden kann, ist es Buchmachern bei Strafandrohung untersagt, ihr Angebot auf dem deutschen Markt zu publizieren. So soll unter anderem umgangen werden, dass sich Spieler weiterhin bei Anbietern mit EU-gültiger Lizenz vergnügen, um die Vorgaben hier zu umgehen.

Einzelne Spielerschutzmaßnahmen im Überblick

Einer der größten Tiefschläge für ambitionierte Wettfreunde war die Einschränkung des Liveangebots. Dieses beinhaltete während eines Matches unterschiedliche Wetten, beispielsweise darauf, wer in einer einzelnen Partie zum Torjäger erklärt werden würde.

Laut Behörden ist die Gefahr eines pathologischen Spielmusters deutlich höher, wenn spontane Wetten unter Zeitdruck platziert werden. Eine Livewette musste in der Vergangenheit manchmal binnen Sekunden abgeschlossen sein, um daran teilnehmen zu können. Ging es um den nächsten Torschützen oder den Zeitpunkt des nächsten Eckballs, konnte eine einzelne Sekunde über Gewinn oder Verlust entscheiden.

Weitere Regeln, die das Wettspiel seit dem 1. Juli 2021 verändert haben:

Das Einzahlungslimit: Zur Regulierung überhöhter Einsätze ist es Spielern nicht mehr gestattet, mehr als 1.000 Euro pro Monat für Glücksspiel aufzuwenden. Eine zentrale Aufsichtsbehörde sorgt dafür, beim Erreichen des Limits eine automatische Sperre für den Rest des Monats erfolgt. Diese Regelung gilt Anbieterübergreifend, parallele Einzahlungen werden in einer Gesamtsumme addiert.

Pflicht zum Spielerschutz: Wettanbieter verpflichten sich mit Erhalt einer deutschen Lizenz, maximale Vorkehrungen bezüglich einer Spielersucht zu treffen. Dazu gehört auch die Installation eines Panik-Buttons, mit dem sich der Spieler für mindestens 24 Stunden per Knopfdruck selbst sperren kann.

Geologische Blockfunktionen: Die neue Aufsichtsbehörde, die ihren Dienst ab dem 1. Januar 2023 antritt, hat die Aufgabe, nicht lizenzierte Anbieter und Websites rigoros zu sperren, sodass sie für Spieler aus Deutschland nicht mehr erreichbar sind.

Spielsuchtfrüherkennung: Anbieter müssen ein System installieren, was pathologische Spielmuster erkennen und bekannt geben soll. Im Ernstfall muss dann eine umfassende Sperrung des Spielers erfolgen.

Fazit: Sportwetten weiter möglich, aber mit Einschränkungen

Die offizielle Legalisierung der virtuellen Sportwette ist als Erfolg zu verzeichnen, in der Kritik stehen lediglich die einzelnen Punkte. Insbesondere wenn es um das Thema Datenschutz geht, sind viele Spieler skeptisch. All ihre Daten und ihr Spielverhalten werden künftig gespeichert und von automatisierten Programmen analysiert. In Stein gemeißelt ist bei den geltenden Gesetzen allerdings nie etwas, wie die Geschichte der Glücksspielstaatsverträge eindeutig beweist.