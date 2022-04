Bochum-Torjäger Zoller vor Comeback

HMB Media via www.imago-images.de

Simon Zoller fehlte dem VfL Bochum seit September 2021

Angreifer Simon Zoller steht beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum vor seinem Comeback nach erlittenem Kreuzbandriss.

"Er macht einen sehr guten Eindruck. Er geht in die Zweikämpfe, hat keine Angst, wird den Rückstand noch weiter aufholen. Die Gedanken gehen in die Richtung, ihn Sonntag erstmals wieder in den Kader zu nehmen", sagte VfL-Coach Thomas Reis vor dem Sonntagsheimspiel (15:30 Uhr) gegen Champions-League-Aspirant Bayer Leverkusen. Der Ex-Kölner Zoller hatte den Kreuzbandriss im vergangenen September erlitten.

Der Werksklub habe "sich nochmal weiterentwickelt. Wir müssen unbedingt Ballverluste vermeiden, im Umschaltspiel und in der Geschwindigkeit bringen sie richtig Qualität mit", urteilte Reis.

Die Stimmung sei "sehr gut", so der VfL-Trainer, "wir haben am Sonntag eine weitere Riesenmöglichkeit, unserem Ziel näher zu kommen". Das wäre der vorzeitige Klassenerhalt. Nicht zur Verfügung stehen Christopher Antwi-Adjei und Jürgen Locadia.