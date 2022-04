"Fake News": Emre Can wehrt sich gegen Gerüchte und Kritik

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

BVB-Profi Emre Can kann die Kritik an seiner Person nicht nachvollziehen

Emre Can von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund soll einem Medienbericht zufolge zu jenen Spielern im Kader gehören, die im Sommer aufgrund enttäuschender Leistungen abgegeben werden sollen. Nach dem Auswärtserfolg beim VfB Stuttgart hat der BVB-Allrounder auf diese Gerüchte reagiert - mit deutlichen Worten.

Emre Can weiß um die neuesten Spekulationen um seine Zukunft beim BVB. "Ich habe heute gelesen, dass sie mich verkaufen wollen", entgegnete er im Nachgang an den 2:0-Sieg des BVB in Stuttgart am Freitagabend beim norwegischen Sender "Viaplay".

"Bild" hatte im Anschluss an die derbe 1:4-Pleite der Borussia gegen RB Leipzig berichtet, dass Can mittlerweile auf der Abschussliste stehen soll. Der 37-fache deutsche Nationalspieler zeige zu selten die Leistungen, die von ihm erwartet würden.

In der Mannschaft von Trainer Marco Rose hätte sich Can zudem nie wirklich unverzichtbar gemacht, weder im zentralen Mittelfeld, noch in der Abwehr.

Mehr dazu: BVB nimmt angeblich dickes Minusgeschäft in Kauf

Zuletzt hieß es gar, der BVB sei gar bereit, für Emre Can eine verhältnismäßig geringe Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro ziehen zu lassen. Im Sommer 2020 war er nach halbjähriger Leihe für 25 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet worden.

Der 28-Jährige machte nun allzu deutlich, was er über die Gerüchte hält: "Für mich ist das Fake News." Can führte aus: "Ich spiele jedes Spiel, stehe jedes Spiel über 90 Minuten auf dem Rasen. Sie sagen, dass ich Fehler in dieser Saison gemacht habe. Das ist nicht wahr. Ich habe einen Fehler in dieser Saison gemacht, und das war letzte Woche (beim 1:4 gegen RB Leipzig, Anm. d. Red.)."

An einen Abschied denkt der Defensivspieler also keineswegs, sein Arbeitspapier ist bei den Schwarz-Gelben ohnehin noch bis 2024 gültig.

Beim 2:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Stuttgart lief Emre Can in der Vierer-Abwehrkette als Rechtsverteidiger auf. Zuletzt wurde der gelernte Mittelfeldspieler überwiegend in der Innenverteidigung eingesetzt. Für seine Leistung gegen den VfB erhielt Can von sport.de die Note 4,0.