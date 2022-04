Schwere Vorwürfe gegen Mourinhos "Bully"

Andrea Staccioli / Insidefoto via www.imago-images

Nuno Santos (l.) ist Torwarttrainer unter José Mourinho bei der AS Roma

Die Reise der AS Roma zum norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt in der Europa Conference League verlief alles andere als erfreulich. Nach der Partie erhob der Trainer der Heimmannschaft, Kjetil Knutsen, schwere Vorwürfe gegen ein Mitglied aus dem Trainerteam von José Mourinho. Der Beschuldigte ist kein Unbekannter.

"Glimt hat keine andere Wahl, als Nuno Santos aufgrund des körperlichen Angriffs auf Kjetil Knutsen bei der Polizei anzuzeigen. Ein solches Verhalten ist völlig unhaltbar. Es handelt sich um systematische Provokation, Manipulation und schließlich um Ausübung körperlicher Gewalt gegen Kjetil Knutsen", heißt es in einer Mitteilung des norwegischen Klubs nach dem 2:1-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Europa Conference League gegen den Serie-A-Klub. Nuno Santos ist Torwarttrainer bei der Roma.

Der Portugiese wird beschuldigt, den norwegischen Chefcoach nach der Partie im Spielertunnel attackiert zu haben. Das Videomaterial, auf dem der Angriff zu sehen sein soll, wurde an zudem die UEFA weitergeleitet, die am Freitag bekannt gab, ihrerseits die Vorwürfe zu prüfen.

Knutsen schilderte die Situation wie folgt: "Normalerweise bin ich von Natur aus so, dass ich mich in solchen Situationen zurückziehen würde. Aber in diesem Fall wurde ich körperlich angegriffen. Er packte mich am Hals und drückte mich gegen die Wand. Dass ist mich dann zu wehren musste, ich nur natürlich." Knutsen soll Santos zu Boden geworfen haben, um sich auf dem Griff zu befreien.

Nuno Santos kein Unbekannter

Aus dem Roma-Lager wurde der Fall indes ganz anders gesehen. Laut Kapitän Lorenzo Pellegrino sei die Aggression von Knutsen ausgegangen. "Zuerst sagte er etwas zu ihm, dann griff er körperlich an", sagte der Italiener bei "Sky".

Schon während der Partie hatten sich die Norweger beim vierten Offiziellen über das Verhalten von Nuno Santos beschwert. Der Mourinho-Assistent habe immer wieder versucht zu "manipulieren" und in unsportlicher Art und Weise auf das Spielgeschehen einzugreifen. "Er ist ein Co-Trainer, der sich einfach wie ein Idiot benimmt", so Knutsen auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Nuno Santos ist im Fußballgeschäft keineswegs ein Unbekannter. Mehrfach war sein Verhalten an der Seitenlinie Gegenstand von Untersuchungen - sowohl in der italienischen als auch in der englischen Liga, wo er zuvor mit Mourinho bei Tottenham Hotspur zusammengearbeitet hatte.

Bei einer Partie gegen Newcastle United wurde er wegen Beleidigungen des Feldes verwiesen. In dieser Saison erhielt der "Bully", wie er in der norwegischen Presse nun bezeichnet wird, ebenso wie Mourinho, im Spiel gegen Verona eine Rote Karte wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichter.