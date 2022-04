Naldo warnt Schalke vor Arroganz-Anfall

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Arbeitet nach seiner Spielerkarriere nun als Berater: Ex-Schalke-Profi Naldo

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 befindet sich im Endspurt um die Aufstiegsplätze. Der ehemalige S04-Verteidigier Naldo traut der Mannschaft von Interimstrainer Mike Büskens die Rückkehr in die Bundesliga durchaus zu, warnte die königsblauen Spieler zugleich aber auch eindringlich.

Naldo kennt den FC Schalke 04 aus seiner aktiven Zeit noch in- und auswendig. Zweieinhalb Jahre stand der einstige Innenverteidiger für die Knappen auf dem Rasen, 2018 feierte er mit dem Klub die Vizemeisterschaft. Im Anschluss an sein Karriereende half er seinem Herzensverein in der bitteren Abstiegssaison für einige Monate gar als Co-Trainer aus.

Rückblickend spricht Naldo bei "Sky" über eine "eine schwierige Zeit auf Schalke und eine große Herausforderung". Er habe "alles versucht, dass Schalke in der Bundesliga bleibt. Doch leider haben wir es am Ende nicht geschafft".

Der Brasilianer, der in der Bundesliga auch für Werder Bremen und den VfL Wolfsburg spielte, bekannte, dass er dem Revierklub noch immer eng verbunden ist. "Alle auf Schalke wissen, dass ich den Verein liebe und ich immer die Daumen drücke, dass Schalke sehr bald wieder erfolgreich ist. Die aktuelle Richtung, in die sich der Verein entwickelt, ist sehr gut."

Naldo warnt Schalke 04 vor Arroganz-Anfall

Der FC Schalke 04 ist einer von sieben Klubs, die sich noch Hoffnungen auf einen Aufstieg ins Oberhaus machen dürfen. Naldo setzt dabei vor allem auf S04-Interimstrainer Mike Büskens. "Mike hat den Spielern das Vertrauen zurückgegeben. Er ist einer, der die Mannschaft wieder in die Spur führen kann. Ab jetzt ist allerdings jedes Spiel wie ein Finale. Jetzt muss Schalke da sein, wenn du jetzt einmal noch verlierst, wird es ganz schwer mit dem Aufstieg."

Gleichwohl warnte Naldo die Spieler seines Ex-Klubs: "Sie dürfen nicht arrogant sein, aber sie müssen auf den Platz gehen und klarmachen: 'Wir sind Schalke, wir sind Favorit und werden dem Gegner zeigen, was für eine Qualität in unserer Mannschaft steckt'. So muss Schalke auftreten."