Attacke auf gehörlosen BVB-Fan in Stuttgart

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Der Fanblock des BVB war in Stuttgart gut gefüllt

Am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund ist ein Fan des BVB angegriffen worden. Die Fan-Projekte beider Klubs stehen im Austausch.

Ein Mitglied des "DEAF Fanclub e.V" ist am Freitag auf dem Weg ins Stuttgarter Stadion überfallen worden. Der Klub gehörloser BVB-Fans schilderte den Tathergang einen Tag nach dem 2:0-Sieg gegen den VfB auf Instagram.

Der Dortmunder Anhänger, der ein schwarz-gelbes Banner des Fanklubs mit sich trug, sei in Begleitung gewesen, als er plötzlich geschlagen wurde. "Er hat sich zusammengekrümmt und nur versucht das Banner vor dem Raub zu schützen.

Sein Freund konnte einen Angreifer abwehren, jedoch haben die anderen munter weiter auf unser Mitglied eingeprügelt und letzten Endes das Banner entwendet", schreibt der "DEAF Fanclub". Anwesende hätten "nur zugeschaut und nicht eingegriffen".

Zudem veröffentlichte der Fanclub in der Instagram-Story ein Bild des verwundeten Fans, der sein blutiges Gesicht in die Kamera zeigt. "Kranke Welt! Wieso greift jemand aus Stuttgart unsere Mitglieder an? Unser beliebtes Banner, das überall zu sehen ist, ist gestohlen", steht darunter geschrieben.

Fan-Projekte von BVB und VfB Stuttgart eingeschaltet

Nach dem Angriff wurde der Dortmunder Fan mit Hilfe des Sicherheitsdienstes in den BVB-Block begleitet. Da die Schmerzen zu stark wurden, musste er das Stadion im Laufe der Partie vorzeitig verlassen.

Der Revierklub bestätigte den Angriff auf den Fan gegenüber "Bild". Auch die beiden Fan-Projekte wurden eingeschaltet. "Die Fan-Projekte sind informiert und stehen im Austausch", wird Tobias Kaufmann, Direktor Kommunikation, Fans und Marke beim VfB Stuttgart zitiert.

Borussia Dortmund gewann die Partie am Freitagabend nach Toren des eingewechselten Julian Brandt mit 2:0. Während der BVB in der Tabelle Platz zwei zementierte, bleibt der Blick der Schwaben nach unten gerichtet. Mit 27 Zählern aus 29 Spielen rangiert der VfB gefährlich nahe an der Abstiegszone.