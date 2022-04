Talente des FC Bayern kassieren bittere Derby-Klatsche

Germann/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Emirhan Demircan traf für den FC Bayern

Die B-Junioren des FC Bayern haben im Derby gegen die U17 der SpVgg Unterhaching eine empfindliche Niederlage kassiert. Die Youngster der Münchner verloren beim Nachbarn mit 1:3.

Die Talente des FC Bayern erwischten in Unterhaching zwar den besseren Start, für die Tore sorgte allerdings die Spielvereinigung, die dank der Treffer von Maurice Krattenmacher (30. Minute) und David Amegnaglo (39. Minute) mit einer 2:0-Führung in die Pause ging.

Auch nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild vorerst nicht: Philipp Zimmerer sorgte nach einem Konter für die Vorentscheidung, ehe Emirhan Demircan in der 67. Minute noch ein wenig Ergebniskosmetik aus Sicht des FC Bayern betrieb.

Besonders bitter: Bereits in der vierten Minute hätten die Münchner nach einem Foulspiel an Kurt Rüger per Elfmeter in Führung gehen können, Salih Sen scheiterte allerdings am Hachinger Keeper Konstantin Heide. Im ersten Durchgang scheiterte Ricardo Wagner zudem am Pfosten.

FC Bayern macht "defensiv zu viele Fehler"

"Die ersten 20 bis 30 Minuten waren wir sehr gut im Spiel. Mit dem Elfmeter hatten wir zwei bis drei hundertprozentige Torchancen, die wir jedoch nicht verwerteten. Durch zwei individuelle Fehler gehen wir dann mit einem 0:2 Rückstand in die Pause. Letztendlich haben wir vor zu viel liegen lassen und defensiv zu viele Fehler gemacht", kommentierte Bayerns Cheftrainer Alexander Moj die Pleite auf "fcbayern.com".

Die 2021/22 überraschend starke SpVgg Unterhaching wahrte dank des Erfolgs die Chance, sich für die Meisterplayoffs zu qualifizieren. Aktuell belegen die Hachinger in der Tabelle Rang zwei hinter dem VfB Stuttgart. Der Abstand auf die Schwaben, die eine Partie weniger absolviert haben, beträgt nur drei Zähler.

Der FC Bayern, der 2009, 2017, 2018 und 2019 den Titel der Süd/Südwest-Staffel gewann, rangiert mit 35 Punkten nur auf Platz sechs.