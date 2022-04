Wildes Gerücht um den BVB und Eden Hazard

agenciaLOF via www.imago-images.de

Eden Hazard wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

Selbst ohne Erling Haaland könnte die Offensive von Borussia Dortmund in der kommenden Saison einen sehr klangvollen Namen zu bieten haben. Denn nun sind Spekulationen um einen neuen Superstar beim BVB aufgekommen.

Der spanische Radiosender "CadenaSER" brachte den Revierklub nämlich mit Eden Hazard von Real Madrid in Verbindung. Da der Belgier bei den Königlichen keine sportliche Perspektive besitzt und in diesem Jahr in der Liga erst einmal in der Startelf stand, spekulierte der Sender über eine Trennung im Sommer.

Als mögliche Abnehmer nannte der spanische Journalist Francisco José Delgado den FC Arsenal, die AC Mailand und eben auch den BVB. Die Dortmunder hätten demnach sogar die besten Karten, Hazard zu verpflichten, sollte sich dieser für einen Abschied entscheiden.

Wie die finanziellen Bedingungen eines solchen Transfers aussehen könnten, ließ der Bericht aber offen. Ob der BVB überhaupt in der Lage wäre, die Forderungen des 31-Jährigen und seines aktuellen Arbeitgebers zu erfüllen, ist allerdings mehr als fraglich.

Finanzieller Rahmen mehr als fraglich

Real will Hazard angeblich von der Gehaltliste bekommen, wo der ehemalige Star-Einkauf rund 20 Millionen Euro blockiert, die der Verein lieber in andere Spieler investieren würde. Derzeit ist der offensive Flügelspieler noch bis 2024 an die Madrilenen gebunden.

Solche Gehälter sind bei der Borussia gerade in Zeiten der Pandemie eigentlich unvorstellbar, sodass selbst eine Leihe momentan eher unrealistisch wirkt.

Zudem ist unklar, ob der ehemalige Chelsea-Star Madrid wirklich verlassen will. Der Journalist Santi Aouna vermeldete vergangene Woche, dass Hazard obgleich seines Status keine Wechselabsichten hege.

Sollte Hazard dennoch tatsächlich ins Ruhrgebiet wechseln, würde es dort zum Wiedersehen mit seinem kleinen Bruder kommen. Beim BVB steht mit Thorgan schon einer der Hazard-Brüder unter Vertrag.