Lionel Messi schreibt Ligue-1-Geschichte

IMAGO/Antonio Borga

Lionel Messi hat im PSG-Trikot für ein Novum gesorgt

Nach einer langen und unfassbar erfolgreichen Karriere im Schoß des FC Barcelona kehrte Lionel Messi seinem Haus-und-Hof-Klub im Sommer 2021 unter Tränen den Rücken und schloss sich dem französischen Starensemble Paris Saint-Germain an. Nach größeren Anlaufschwierigkeiten scheint der Argentinier endlich in der Stadt der Liebe angekommen zu sein.

Beim 6:1-Kantersieg von PSG gegen Underdog Clermont Foot gelang Messi ein Kunststück, das in der Geschichte der französischen Ligue 1 einzigartig ist. Das berichtet die spanische "AS".

Messi bereitete zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit drei Treffer der Pariser vor. Zwei Assist-Hattricks in einer Saison konnte der Zeitung zufolge noch kein Spieler im französischen Oberhaus beisteuern. Erstmals bereitete der 34-Jährige beim 3:1-Sieg gegen AS Saint-Étienne am 28. November 2021 drei Tore vor.

Ohnehin hat sich der Superstar inzwischen zu einem der besten Scorer des französischen Oberhauses gemausert. Lediglich Teamkollege Kylian Mbappé bereitete mit 15 Toren einen Treffer mehr vor als Messi.

PSG verpasst großes Ziel

Dabei ließ der Start von La Pulga an der Seine noch sehr zu wünschen übrig. Messi, der beim FC Barcelona mit unglaublichen 974 Torbeteiligungen (672 Treffer/302 Assists) in 777 Pflichtspielen begeisterte, traf erst in seinem sechsten Ligaeinsatz und wirkte alles andere als frisch.

Im siebten Einsatz folgte die Vorlagen-Gala gegen Saint-Étienne und der Knoten war geplatzt. Seitdem verzeichnet Messi im Schnitt in jedem Spiel mindestens eine Torbeteiligung.

Einen Titel dürfte der Offensivspieler in seiner Premierensaison bei PSG ebenfalls sicher haben: Mit 71 Punkten führen die Hauptstädter die Tabelle mit große Abstand an. Das eigentliche Ziel, der Titel in der Champions League, wurde aber erneut nicht erreicht. Im Achtelfinale scheiterte man an Real Madrid.