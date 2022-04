SV Sandhausen gewinnt Sechs-Punkte-Spiel gegen Dresden

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Ulrich Scherbaum

Der SV Sandhausen siegte im Tabellenkeller

Der SV Sandhausen hat einen riesengroßen Schritt Richtung Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht.

Das Team von Trainer Alois Schwartz setzte sich im Kellerduell gegen Dynamo Dresden vor 6012 Fans mit 2:1 (1:0) durch. Mit dem achten Saisonsieg vergrößerte Sandhausen den Vorsprung auf die Dresdner, die den Relegationsrang belegen, auf sechs Punkte.

Den Führungstreffer für den SVS erzielte Dario Dumic (7.). Die Vorarbeit kam von Dennis Diekmeier, der den Fans vor Anpfiff eine freudige Nachricht mitgeteilt hatte: In einer Videobotschaft verkündete der Kapitän die Verlängerung seines Vertrages um zwei weitere Jahre. Das 2:0 besorgte Erik Zenga (48.), ehe die Dresdner durch Tim Knipping (65.) noch zum Anschlusstreffer kamen. In der Schlussphase drängte Dynamo vergeblich auf den Ausgleich.

Von Beginn an entwickelte sich im Stadion am Hardtwald ein hart umkämpftes Spiel, in dem beide Teams verbissen um jeden Ball und Meter kämpften. Symbolisch dafür stand die Rudelbildung kurz vor dem Halbzeitpfiff, bei dem zahlreiche Spieler aufeinander losgingen.

In der Nachspielzeit vergaben die Gastgeber gleich zweimal die vorzeitige Entscheidung zum 3:1.