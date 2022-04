Entscheidungen bei angeschlagenen Bayern-Stars gefallen

IMAGO/Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock

Niklas Süle (l.) spielte am Mittwoch noch in Villarreal

Der FC Bayern bangt vor dem entscheidenden Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal um gleich mehrere seiner Stammspieler. Am Sonntag scheint bereits klar zu sein: Für einen FCB-Star wird es nicht mehr reichen für einen Einsatz gegen die Spanier am kommenden Mittwoch.

Wie es in einem Bericht des "kicker" am Sonntagnachmittag hieß, wird der deutsche Nationalspieler Niklas Süle nicht mehr rechtzeitig fit für die Partie in der Königsklasse, bei der der FC Bayern den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen will.

Süle fehlte am Sonntag, als der Kader des FC Bayern an der Säbener Straße zusammenkam, um in die Vorbereitung auf das Villarreal-Spiel einzusteigen.

Schon am Samstagnachmittag hatte er im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg ebenfalls krankheitsbedingt gefehlt. Süle plage sich mit einer fiebrigen Influenza herum und werde definitiv für das entscheidende Champions-League-Spiel ausfallen, hieß es in dem Medienbericht weiter.

Im Falle einer anderen Personalie sieht es aus Sicht des FC Bayern hingegen deutlich besser aus. Abwehrspieler Lucas Hernández hat die Folgen eines Schlags auf den Oberschenkel im Hinspiel gegen den FC Villarreal mittlerweile überstanden und meldete sich wieder einsatzbereit.

Hernández vor Startelf-Comeback beim FC Bayern

Gegen das Gelbe U-Boot hatte Hernández noch über 90 Minuten auf dem Rasen gestanden, wurde am Wochenende gegen die Augsburger aber von Cheftrainer Julian Nagelsmann geschont und stand gar nicht erst im Kader.

Gegen Villarreal soll der französische Weltmeister voraussichtlich nun wieder in die Innenverteidigung des deutschen Rekordmeisters rücken und an der Seite seines Landsmanns Dayot Upamecano für Stabilität in der Münchner Hintermannschaft sorgen.

Sicher fehlen werden am Dienstagabend beim FC Bayern außerdem bekanntlich Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr (beide Knieprobleme) und Corentin Tolisso nach seinem neuerlichen Muskelfaserriss.