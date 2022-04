Effenberg benennt Baustellen des FC Bayern

Sven Sonntag via www.imago-images.de

Stefan Effenberg war einst Mannschaftskapitän beim FC Bayern

Der FC Bayern muss im entscheidenden Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal eine deutliche Leistungssteigerung hinlegen, soll es doch noch etwas werden mit dem Weiterkommen. Ex-Kapitän Stefan Effenberg zählte vor dem Duell am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) auf, worauf es jetzt besonders ankommt.

Laut dem ehemaligen Mittelfeld-Star des deutschen Rekordmeisters gehe es vor allem um das Umschaltspiel und die Präzision bei eigenem Ballbesitz, welche im Rückspiel gegen das Gelbe U-Boot aus Spanien (Hinspiel: 0:1) schnellstmöglich wieder auf höchstem Niveau gezeigt werden müssen: "Bei Ballgewinn müssen die Münchner im Höchsttempo umschalten, ohne die Ballverluste aus dem Hinspiel", meinte Effenberg in einem Gastbeitrag im "kicker".

In der heimischen Allianz Arena gehe es vor allem auch um Spielkontrolle gegen Villarreal. Auch in der Hälfte des Gegners brauche der FC Bayern "Ballbesitz von 60 Prozent plus X", so Effenberg.

Effenberg verlangt Kimmich und Goretzka auf der Doppel-Sechs

In der Offensive, welche Effenberg zuletzt als "Problemzone" beim FC Bayern ausgemacht hat, gehe es darum, das Spiel in die Breite zu ziehen.

"So werden die Gegner ins Laufen gebracht und müde gemacht, schon zu Hause konnten sie (FC Villarreal, Anm. d. Red.) in den letzten zehn Minuten das Tempo nicht halten", stellte der 53-Jährige fest, der vor 21 Jahren selbst als Spielführer mit dem FC Bayern die Champions League gewann.

Personell hat Effenberg ebenfalls klare Vorstellungen, wie der Bundesliga-Tabellenführer im entscheidenden K.o.-Spiel gegen Villarreal aufzutreten hat: "Sechser müssen Kimmich plus Goretzka sein, auch wegen der Körperlichkeit. Da Villarreal aus der Abwehr herauskombiniert, bietet es sich an, mit drei Mann aus der Zentrale vorzurücken und sie zuzustellen", so der heutige TV-Experte, der zudem ein "konsequentes Pressing" sowie die richtige Balance im Bayern-Spiel einfordert.