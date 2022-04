Trainer-Hammer! Bundesliga-Gerücht um Ajax-Coach ten Hag

IMAGO/Ajax Amsterdam v Feyenoord Rotterdam

Erik ten Hag wird in der Bundesliga gehandelt

20 Spiele, 13 Siege und nur zwei Niederlagen: Die Bilanz von Domenico Tedesco an der Seitenlinie von RB Leipzig ist beeindruckend. Dennoch wird plötzlich ein weiterer Top-Coach bei den Sachsen gehandelt.

RB Leipzig soll den Austausch mit Erik ten Hag von Ajax Amsterdam gesucht haben. Das berichtet das "Allgemeen Dagblad". Demnach war der 52-Jährige zwar nicht vor Ort gewesen sein, mit dem Management des Niederländers sollen aber Gespräche stattgefunden haben.

Zuletzt wurde ten Hag hartnäckig bei Manchester United gehandelt. Die Red Devils suchen auf Hochtouren nach einem neuen Übungsleiter, zumal Interimscoach Ralf Rangnick alles andere als einen positiven Eindruck hinterlässt.

Wirklich Bewegung ist in den Poker bislang allerdings nicht gekommen. Konfrontiert mit den United-Gerüchten, reagierte ten Hag zuletzt eher ausweichend. Rangnick, der nach der Saison in eine beratende Funktion im Verein wechseln wird und bei der Vergabe des Postens durchaus ein Wörtchen mitreden dürfte, wich ebenfalls eher aus. Er wisse nur, dass Manchester nur mit Top-Trainern verhandele. Da diese Bezeichnung auch auf Ten Hag zutreffe, wäre ein Austausch möglich, so Rangnick unlängst.

Auch das "Allgemeen Dagblad" berichtet, dass ein Engagement des Ajax-Trainers am Old Trafford noch lange nicht in Stein gemeißelt ist, sowohl vertraglich als auch als auch bezüglich des Einflusses von ten Hag auf die Kaderplanung sollen demnach noch offene Fragen existieren. Ein Umstand, den RB Leipzig nun ausnutzen könnte.

Ten Hags Vertrag in Amsterdam endet erst im Sommer 2023, für zwei Millionen Euro kann der ehemalige Trainer des FC Bayern II den Klub aber angeblich vorher verlassen.

Glaubt man "spox.com" ist an dem Gerücht allerdings nichts dran. Leipzig baggerte demnach zwar an ten Hag, allerdings vor der Ernennung von Tedesco zum Bankchef. Grund für eine Ablösung gibt es nicht. Man sei "sehr zufrieden mit Tedesco", heißt es.