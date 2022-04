Bayern-Präsident erstickt Gerüchte um Müllers Zukunft

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Thomas Müller spielte in seiner Profi-Karriere bisher nur für den FC Bayern

Thomas Müller ist einer gleich vier Superstars des FC Bayern, deren Verträge im Sommer 2023 auslaufen. Die Spekulationen um einen möglichen Abschied des Klub-Urgesteins halten sich daher seit Wochen. Gerüchte, mit denen der Münchner Vereinspräsident Herbert Hainer jetzt in einem TV-Interview aufräumte.

Neben Thomas Müller stehen auch Weltfußballer Robert Lewandowski, Kapitän Manuel Neuer und Offensivmann Serge Gnabry vor einer ungewissen Zukunft beim FC Bayern. Aktuell enden die Arbeitspapiere des Quartetts beim deutschen Rekordmeister nach der Spielzeit 2022/23.

Zuletzt hieß es immer wieder, die Gespräche würden stocken, das Quartett teils enorme Gehälter fordern und ein Abschied daher durchaus eine Option sein.

Präsident Herbert Hainer versicherte im Interview im "BR Fernsehen" nun allerdings, dass die Verhandlungen mit allen entsprechenden Parteien im Hintergrund auch abseits der öffentlichen Wahrnehmung weiterlaufen würden: "Jetzt konzentrieren wir uns zunächst mal auf die sportlichen Erfolge und dass wir das alles in trockene Tücher bringen. Aber unsere sportliche Leitung führt immer Gespräche", meinte Hainer vor dem wichtigen Champions-League-Spiel der Münchner am Dienstagabend gegen den FC Villarreal.

Vor allem bei der Personalie Thomas Müller zeigte sich der 67-Jährige betont optimistisch, dass es schon bald zu einer Einigung mit dem Stammspieler und stellvertretenden Mannschaftskapitän des FC Bayern kommen wird.

Müller vor elfter Meisterschaft mit dem FC Bayern

"Ich bin der festen Überzeugung, dass Thomas Müller zu Bayern gehört wie die Frauenkirche zu München. Thomas Müller ist ein Symbol für unsere Mannschaft. Er hat seine gesamte Profi-Karriere beim uns gemacht und ich bin überzeugt davon, dass er seine Karriere auch bei uns beenden wird", stellte Hainer unumwunden fest.

Er hob die Bedeutung des 110-maligen Nationalspielers für den gesamten Verein einmal mehr hervor. Der 32-Jährige sei "immer in der Lage, den Unterschied auszumachen. Sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz."

Thomas Müller hat seit seinem Debüt für die Profis des FC Bayern unter anderem 411 Bundesliga-Begegnungen absolviert, in denen er 136 Tore erzielte. In der laufenden Saison kann er mit dem deutschen Branchenprimus seine zehnte Deutsche Meisterschaft in Folge und seine elfte insgesamt gewinnen.