Hainer erklärt das "Mia san mia"-Gefühl des FC Bayern

Der FC Bayern und sein "Mia san mia"

Der FC Bayern steht in den letzten Jahren untrennbar im Zusammenhang mit seinem Vereinsslogan "Mia san mia". Vereinspräsident Herbert Hainer erklärte nun erneut, was es mit dem Motto des erfolgreichsten deutschen Fußball-Klubs genau auf sich hat.

"Dieses 'Mia san mia' ist ein Gefühl und eine Kultur, das man aufsaugt, wenn man bei Bayern München spielt! Das kommt ja nicht dadurch zustande, dass einer in Bayern geboren ist und dann bei Bayern München spielt", so der 67-Jährige im TV-Interview im "BR Fernsehen".

Nicht nur Klub-Urgesteine wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger oder Thomas Müller hätten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten das Credo des FC Bayern ausgemacht und verkörpert. Auch Starspieler, die von extern verpflichtet wurden, symbolisierten die "Mia san mia"-Mentalität des deutschen Rekordmeisters.

Herbert Hainer zählte dabei unter anderem Giovane Elber, Hasan Salihamidzic, Franck Ribéry oder Claudio Pizarro auf, die sich in ihrer langen Vereinszugehörigkeit große Verdienste rund um den FC Bayern erworben hätten.

Nachhaltiges Ziel sei es, auch den kommenden Spielergenerationen diese Vereinsmentalität der Münchner nahezubringen, wie Hainer weiter betonte.

Hainer wurde 2019 Nachfolger von Hoeneß als Präsident beim FC Bayern

"Deswegen haben wir auch vor einigen Jahren gesagt, dass wir noch mehr Wert auf unseren Campus legen wollen. Die jungen Spielen sollen schon in ihrer Ausbildung dieses Bayern-Gen mitkriegen", so der Klubpräsident, der seit 2019 als Nachfolger von Uli Hoeneß in Amt und Würden steht.

Junge Eigengewächse des Vereins sollen am Bayern-Campus von der Pike auf lernen, "wie der FC Bayern tickt, wie wir als Verein organisiert sind, wie wir versuchen, den Spielern zu helfen. Und was es für uns bedeutet, beim FC Bayern zu spielen und diesen Hunger nach Erfolg zu kriegen. Das ist das, was wir bayern-like nennen oder das 'Mia san mia'", erklärte Hainer weiter.

Das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern wurde im Jahr 2017 neu eröffnet und hat den Verein damals rund 70 Millionen Euro gekostet.