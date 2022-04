Verwirrung um BVB-Flirt Adeyemi: "Habe selber keine Ahnung"

IMAGO/GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Karim Adeyemi läuft noch für RB Salzburg auf

Die sportliche Zukunft von Nationalspieler Karim Adeyemi ist auch Mitte April noch immer nicht entschieden. Der Stürmer von RB Salzburg hat sich jetzt erneut betont ahnungslos über den Stand der Transferverhandlungen mit dem BVB und RB Leipzig gezeigt.

Im Gespräch mit dem TV-Sender "Sky" stellte Adeyemi klar, dass er sich derzeit nur mit seiner Gegenwart beschäftige - und die heißt weiterhin RB Salzburg.

"Ich kann da auch nicht mehr Infos geben. Ich bin hier bei Salzburg und will natürlich alle Ziele erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Deswegen ist mein Fokus hier", meinte der 20-Jährige, der sich jüngst beim Salzburger 6:0-Kantersieg in Klagenfurt erneut in die Torschützenliste eingetragen hatte.

Nachdem im Frühjahr bereits mehrfach vermeldet wurde, dass sich Adeyemi bereits mit Borussia Dortmund auf einen Wechsel im kommenden Sommer geeinigt hätte, geriet der Transfer zuletzt ins Stocken. Noch immer sollen der BVB und der österreichische Serienmeister um die Ablösemodalitäten feilschen.

Dass der Deal am Ende noch in Gänze platzt und Adeyemi unter Umständen doch noch zu Ligakonkurrent RB Leipzig wechseln könnte, scheint zumindest nicht komplett ausgeschlossen.

Adeyemi zum BVB? "Weiß nicht, was ich dazu sagen soll"

Explizit nachgefragt, wie es um die sportliche Zukunft ab dem Sommer aussieht, konnte und wollte der DFB-Youngster nicht konkret werden: "Mein Fokus ist hier, deswegen kann ich da auch keine Sachen zu rausgeben. Ich habe selber keine Ahnung, was ich dazu sagen soll", so Adeyemi, der das Thema verlegen weglächelte.

Adeyemi besitzt bei RB Salzburg noch einen laufenden Vertrag bis 2024. Sein bevorstehender Abschied vom Klub in Richtung einer europäischen Top-Liga, aller Voraussicht nach der Bundesliga, gilt aber als sicher.

Der gebürtige Münchner wurde in der Vergangenheit auch mit dem FC Bayern, dem FC Liverpool oder dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Die heißeste Spur führt allerdings bereits seit Monaten in Richtung Borussia Dortmund.