Reif erklärt Bayerns Zögern bei Lewandowski

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern ist "nur noch" bis 2023 datiert

Geht er? Bleibt er? Und falls ja: wie lange? Zwischen dem FC Bayern und Robert Lewandowski sind derzeit noch einige Fragen offen. Nun hat sich TV-Experte Marcel Reif eingeschaltet und bei "Bild" erklärt, warum es bislang noch nicht zu seiner Entscheidung bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung gekommen ist.

"Es geht um die Zukunft oder um die Verlängerung der Gegenwart: Darüber grübeln sie in München derzeit." Eine der Fragen, die sich laut Reif den Verantwortlichen rund um Vorstand Oliver Kahn und Sportchef Hasan Salihamidzic stellten, sei: "Verlängern wir mit verdienten Meistern des Sports, die immer noch und unverändert ihre Leistungen bringen - so wie bei Lewandowski?" Und: "Wie lange noch und für wie lange?"

Darum dürfte es in den Gedankenspielen der Bosse derzeit gehen, vermutete Reif. Die Laufzeit sei ein großes Thema. "Nicht die eine Million mehr oder weniger, was ist schon eine Million", so der frühere TV-Reporter.

Der FC Bayern werde im Sommer "an einer Kreuzung" ankommen. Deshalb sei es auch "gut so", dass intensiv über die zukünftige Ausrichtung des Kaders nachgedacht werde. "Das finde ich nicht dramatisch."

FC Bayern spricht mit Lewandowski: Reif erwartet Entscheidung "noch im April"

Dass Lewandowski, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, sich noch einmal einem anderen Klub anschließen wird, glaubt Reif derweil ohnehin nicht. Es gebe schlichtweg keinen Markt für den Stürmer, der im August 34 Jahre alt wird. Er sei zwar "unglaublich fit". Reif sieht aber keinen Klub, der auf Lewandowski seine Zukunft aufbauen möchte.

Neureiche Klubs wie der Newcastle United seien ohne ausgeschlossen, die seriöser gehandelten Vereine wie der FC Barcelona oder Real Madrid hätten entweder ganz andere Pläne oder bereits ähnliche Spielertypen im Kader, wie im Falle von Karim Benzema bei den Königlichen.

"Für mich ist klar, dass Robert Lewandowski noch zwei Jahre beim FC Bayern spielt", schloss Reif. Wenn der Gesprächsbedarf gestillt und die Laufzeit ausgehandelt sei, werde es noch vor Saisonende eine Entscheidung geben. Möglicherweise sogar "in Kürze, noch im April, denke ich, wird man sich äußern", so der TV-Experte.