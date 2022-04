Abramovich verkauft Superyacht am ersten Kriegstag

IMAGO/Sergei Karpukhin

Roman Abramovich hat eine seiner Yachten am ersten Kriegstag verkauft

Im Zuge der Sanktionen gegen russische Oligarchen kommen immer mehr Einzelheiten zu den Besitztümern von Noch-Chelsea-Boss Roman Abramovich ans Licht. Einmal mehr in den Fokus rückt in diesem Zusammenhang eine rund 40 Millionen Euro teure Superyacht.

Die äußerst beeindruckende Schiffs-Flotte von Noch-Chelsea-Besitzer Roman Abramovich ist nach den verhängten Sanktionen gegen den russischen Oligarchen vermehrt in den Fokus gerückt. Schon länger bekannt war, dass der Milliardär mit der "Eclipse" und der "Solaris" zwei der größten und teuersten Mega-Yachten der Welt sein Eigen nennt.

Im Zuge der Ermittlungen der weltweiten Behörden wurden dann noch mindestens drei weitere Yachten dem Oligarchen zugeordnet: die 50 Meter lange "Halo", das Begleit-Boot "Garcon" und die ebenfalls 50 Meter lange "Sussurro", die zwischenzeitlich zum Verkauf stand, aber den Besitzer bis heute nicht offiziell gewechselt hat, demnach immer noch Abramovich gehört.

Bis vor wenigen Wochen ebenfalls noch in Besitz des Chelsea-Eigentürmers war die 50 Meter lange Superyacht "Aquamarine". Und obwohl das Boot erst 2021 ausgeliefert wurde und somit das neuste in der Flotte des russischen Oligarchen war, hat Abramovich dieses Boot bereits verkauft - und zwar am 24. Februar, dem Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine.

Neuer Besitzer der Yacht ist der Geschäftsmann David Davidovich, der dem "Guardian" gegenüber bestätigte, der Eigentümer zu sein. Eine Verbindung Abramovichs zur "Aquamarine" wollten der Noch-Chelsea-Boss und Davidovich, der seit vielen Jahren enge geschäftliche Verbindungen zu Abramovich pflegt, auf Anfrage der englischen Zeitung aber nicht bestätigen. Betroffen von den Sanktionen sei die Yacht seines Wissens nicht, erklärte Davidovich.