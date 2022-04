BVB-Bosse hoffen auf schnelle Haaland-Entscheidung

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Erling Haaland hat sich noch immer nicht final entschieden, ob er den BVB verlassen wird

Von der Personalie Erling Haaland hängt bei Borussia Dortmund praktisch der gesamte Transfer-Sommer ab. 75 Millionen Euro plus Boni könnten für einen Abgang des Torjägers in die Kassen des BVB fließen. Dass Haaland seine Zukunftsentscheidung immer weiter hinauszögert, nervt die Klub-Bosse offenbar zunehmend.

Die sportlich Verantwortlichen um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl wollen endlich Gewissheit bei der Personalie Erling Haaland haben, um konkreter und mit neuen Fakten den weiteren Transfersommer angehen zu können.

Wie es in einem Bericht der "Bild" heißt, hoffen die BVB-Bosse auf eine endgültige Entscheidung noch im April.

Dass bis dahin alle Unklarheiten beseitigt werden, liegt aber nicht nur im Interesse der handelnden Personen von Borussia Dortmund, sondern auch bei der Spielerseite selbst sowie möglicher interessierter Vereine.

Nach übereinstimmenden Medienberichten läuft nämlich am 30. April auch die Vertragsklausel aus, wonach Haaland für die festgeschriebene Summe von 75 Millionen Euro wechseln darf. Danach wäre eine Ablösesumme wieder frei verhandelbar.

Wird der Haaland-Wechsel noch im April klargemacht, dürfte zeitnah auch in den derzeitigen Transferstau bei Karim Adeyemi und Nico Schlotterbeck neue Bewegung kommen.

Erling Haaland seit fast drei Monaten ohne Liga-Tor für den BVB

Sowohl der Angreifer von RB Salzburg als auch der Innenverteidiger des SC Freiburg stehen ganz oben auf der Wunschliste der Schwarz-Gelben. Eine Entscheidung ist in beiden Fällen bis dato aber noch nicht gefallen, was auch an der unklaren Haaland-Situation liegt.

Sportlich gesehen tut dem norwegischen Nationalspieler der anhaltende Wirbel um seine Person nicht gut. Zum ersten Mal in seiner Zeit in Dortmund hat Haaland zuletzt in fünf aufeinanderfolgenden Meisterschaftsspielen nicht getroffen.

BVB-Cheftrainer Marco Rose entschuldigte das zwar primär mit einer Knöchelverletzung des 21-Jährigen. Dennoch ist die aktuelle Torflaute Haalands auch im Umfeld des Tabellenzweiten zuletzt ein immer größeres Thema geworden.

Sein letztes Bundesliga-Tor für Dortmund erzielte Haaland noch vor seiner Oberschenkelverletzung am 22. Januar beim 3:2-Sieg gegen 1899 Hoffenheim.