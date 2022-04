"An den Eiern": Lahm plaudert irre Ancelott-Anekdote aus

Joachim Sielski

Philipp Lahm wurde beim FC Bayern in der Saison 16/17 von Carlo Ancelotti trainiert

Der frühere Bundesliga-Profi und Star des FC Bayern München, Philipp Lahm, hat eine bislang unbekannte Anekdote über seinen ehemaligen Trainer Carlo Ancelotti zum Besten gegeben.

Als Philipp Lahm in der Saison 2016/2017 in das letzte Jahr seiner Karriere ging, hatte der FC Bayern gerade Carlo Ancelotti als Nachfolger von Pep Guardiola angeheuert. An den Italiener erinnert sich der damalige FCB-Kapitän gern zurück. Auch an sein Verhalten in der Kabine.

"Zu der Zeit, als er uns trainierte, hatte ein bisschen Chaos einzogen, in der Kabine sah es manchmal wüst aus. Im Grunde genommen Kinderkram", erinnerte sich Lahm in seiner Kolumne für "Die Zeit" an einen ganz besonderen Moment mit dem neuen Coach, und fügte an: "Ancelotti sollte für Disziplin sorgen."

Von den Bayern-Verantwortlichen rund um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß habe der Italiener "eine Liste mit fünf Punkten bekommen, worauf wir Spieler künftig achten sollten", so Lahm.

"Nach dem Training nahm er mich zur Seite, zeigte mir die Liste und sagte: 'Jetzt packen sie mich an den Eiern'", verriet der frühere Weltklasse-Verteidiger und beschrieb, wie genau Ancelotti im Anschluss mit dem Auftrag umging

Der Trainer habe sich in der Kabine vor die Mannschaft gestellt, auf ein Blatt Papier geschaut und gesagt: "'Ich habe den Auftrag vom Vorstand, euch eine Liste vorzulesen'", erklärte Lahm und fügte an: "Was er sagte, sein Ton, wie er schaute, brachte zum Ausdruck: Das hier gehört nicht zu meinen Aufgaben, ich trainiere doch keine Jugendmannschaft, aber wenn die Chefs es wollen, mache ich es."

Lahm: Ancelotti beim FC Bayern war eine "Umstellung"

Eine der fünf Anordnungen war demnach, dass die Stars Tausende Autogrammkarten pro Monat unterschreiben sollten, was einigen Spielern laut Lahm deutlich missfiel und was sie dann auch lautstark kundtaten. Ancelotti habe daraufhin nur gesagt: "Ginge mir auch so."

Überhaupt sei der charmante, humorvolle und mit einer "gewissen Lässigkeit" ausgestattete Italiener kein Mann der großen Worte gewesen. Für die Spieler habe der Wechsel von Guardiola auf Ancelotti eine große "Umstellung" bedeutet.

"Was Ancelotti in einer Woche sprach, sprach Guardiola in drei Stunden. Andererseits galt, wie für seinen Vorgänger, auch für Ancelotti: Als Spieler fühlt man sich wohl, weil man spürt, dass der Trainer das gesamte Repertoire, das den Job ausmacht, der Mannschaft zur Verfügung stellt. Daher ist er überall erfolgreich", erklärte Lahm.