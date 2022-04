Das ist der "neue Jadon Sancho" des BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jamie Bynoe-Gittens (r.) feierte mit Jude Bellingham den jüngsten BVB-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart

Comunio und sport.de präsentieren Euch jede Woche einen Bundesliga-Spieler, der noch unter dem Radar läuft und von dem in Kürze eine deutliche Marktwertsteigerung zu erwarten ist. Der heutige Geheimtipp ist Offensiv-Juwel Jamie Bynoe-Gittens vom BVB.

Die aktuellen Comunio-Stats

Marktwert: 160.000

Punkte: 0

Punkte pro Spiel: -

Darum wird Jamie Bynoe-Gittens unterschätzt

Jamie Bynoe-Gittens: Noch nie gehört? Das mag ganz grundsätzlich daran liegen, dass dieser Dortmunder bisher weder auch nur ein Profispiel bestritten hat noch überhaupt bei Comunio einsortiert ist. Beobachter des Jugendfußballs auf europäischer Top-Ebene kennen Bynoe-Gittens natürlich schon länger und haben den Transfer des 17-Jährigen im letzten Sommer zum BVB bereits abgefeiert.

Hinzu kommt, dass sich der Engländer zu Beginn der Saison einen Bänderriss zugezogen hatte und in der Dortmunder U19 erstmals Ende November zum Einsatz kam. Dass auch in Dortmund nicht jedem Riesentalent der Sprung in die Bundesliga und/oder Weltspitze im Vorbeigehen gelingt, musste zuletzt auch Youssoufa Moukoko erfahren.

Das macht Jamie Bynoe-Gittens so stark

Am 29. Spieltag gegen Stuttgart stand Bynoe-Gittens, hier rechts im Bild neben Bellingham, erstmals im Dortmunder Profikader und eventuell haben nur die vier verletzungsbedingten erzwungenen Wechsel sein Bundesliga-Debüt verhindert.

Es mag ein enorm schwerer Rucksack sein, Bynoe-Gittens mit Jadon Sancho zu vergleichen, doch die Parallelen sind unübersehbar: Wie Sancho ist Bynoe-Gittens in London geboren und kam aus der Jugend von Manchester City nach Dortmund. Beide haben außerdem ein sehr ähnliches Positionsprofil, greifen bevorzugt über die Flügel an und glänzen mit Scoreren. Bynoe-Gittens kommt in sechs U19-Bundesliga-Spielen auf sechs direkte Torbeteiligungen (drei Assists, drei Tore), hat aber vor allem in der UEFA Youth League mit sechs Treffern in fünf Spielen auf sich aufmerksam gemacht, zwei davon gelangen ihm im Achtelfinale gegen Manchester United.

Bynoe-Gittens gilt als enorm schnell, beidfüßig, technisch hoch versiert und abschlussstark. Seine Offensivskills dürften schon jetzt locker Bundesliga-Niveau haben, Fragezeichen gibt es höchstens in Sachen Körperlichkeit, taktischem Verständnis und Arbeit gegen den Ball. Alle Beobachter sind sich aber verhältnismäßig einig: Das hier wird das nächste ganz große Ding in Dortmund!

Dieses Potenzial hat Jamie Bynoe-Gittens

Schon jetzt ist sicher, dass Bynoe-Gittens ab 2022/23 dem Dortmunder Profikader angehören wird. Marco Rose will dabei auf ein Korsett von 16 Bundesliga-erfahrenen Spielern bauen und den Kader mit Youngstern aufrüsten. Bynoe-Gittens soll dabei langsam herangeführt werden.

Der Zeitpunkt, um dieses Projekt zu starten könnte aber nicht besser sein als jetzt. Für den BVB geht es in diesem Spieljahr um nichts mehr. Die Champions League und die Vizemeisterschaft sind praktisch sicher, nach vorne geht auch nichts mehr. Warum also nicht genau in dieser Phase einen Youngster reinwerfen?

Bedarf ist ohnehin da. Giovanni Reyna fällt bis Ende der Saison aus, Donyell Malen plagt sich mit muskulären Problemen herum und einen wirklicher Außenstürmer gibt es – abgesehen von Thorgan Hazard – im gesamten Kader derzeit nicht. Wir sind uns sicher: Bynoe-Gittens wird noch 2021/22 debütieren und spätestens in der nächsten Saison einen Hype auslösen. Das solltet ihr unbedingt wissen, wenn er in den nächsten Tagen oder Wochen mit 160.000 bei Comunio einsortiert wird!

Karol Herrmann