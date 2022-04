Werder Bremen winkt überraschende Millionen-Summe

IMAGO/JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK

Maik Nawrocki ist von Werder Bremen an Legia Warschau verliehen

Im Sommer 2021 verlieh Werder Bremen Maik Nawrocki aus der eigenen U23 zu Legia Warschau. Der polnische Hauptstadtklub will den 21-Jähigen, der auch schon bei Eintracht Frankfurt im Gespräch war, nun offenbar fest verpflichten - zu einem stolzen Preis.

Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge will Sportdirektor Jacek Zielinski den angestrebten Umbruch bei Legia im Sommer vorantreiben. Teil des künftigen Kaders soll weiterhin Nawrocki sein, für den die Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro gezogen werden soll.

Dass es eine solche Option gibt, bestätigte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting bei Werder Bremen, gegenüber dem Boulevardblatt.

"Legia Warschau hat sich noch nicht bei uns gemeldet. Ich bin aber mit seinem Berater im Austausch. Es gibt eine Option, die sie ziehen können", sagte der 41 Jahre alte Ex-Profi und ergänzte: "Jetzt geht es um eine vertragliche Konstellation."

Keine Profi-Chance bei Werder Bremen

In Polen sei Nawrocki "enorm gereift und hat dort viele Spielanteile bekommen, so haben wir uns das auch vorgestellt", hob Fritz hervor.

Während Nawrocki bei Werder Bremen vergeblich auf seine Chance bei den Profis wartete, ist der Abwehrspieler bei Legia als Stammspieler gesetzt.

In der Ekstraklasa bestritt er bereits 19 Spiele, 18 davon von Beginn an. Dabei gelangen dem 21-Jährigen sogar ein Treffer und eine Vorlage. Hinzu kommen vier Partien in der Europa League.

Maik Nawrocki bei Eintracht Frankfurt im Gespräch

Nawrocki spielt bereits seit seinem fünften Lebensjahr für Werder Bremen. Bei den Hanseaten durchlief er sämtliche Jugendabteilungen. Für die Profis absolvierte der U21-Nationalspieler Polens allerdings nie ein Pflichtspiel.

Im vergangenen Winter wurde Nawrocki noch bei Eintracht Frankfurt gehandelt, als möglicher Nachfolger des französischen Innenverteidigers Evan N'Dicka, bei dem vieles auf einen Abschied hindeutet. Konkret wurden die Gerüchte allerdings nicht.