Insider resolut! Gerücht um Haaland "ist nicht wahr"

IMAGO/Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto

Um Erling Haaland vom BVB ranken sich viele Gerüchte

Kaum ein Star der Fußball-Szene beherrscht derzeit so die Schlagzeilen wie Erling Haaland von Borussia Dortmund. Angeheizt von einer Vereinbarung, die es dem BVB-Goalgetter erlaubt, im Sommer 2022 für "nur" 75 Millionen Euro zu wechseln, ist die Zukunft des Norwegers das Thema Nummer eins in den Medien. Einen Fingerzeig im Poker um den 21-Jährigen dementierte ein Vertrauter nun vehement.

Nachdem "Sport1"-Reporter Patrick Berger im Podcast "Die Dortmund-Woche" verlautbaren ließ, dass Real Madrid Informationen des TV-Senders zufolge entschlossen habe, Erling Haaland nicht unter Vertrag zu nehmen, sah sich Jan-Aage Fjörtoft zu einer Reaktion gezwungen.

"Es ist NICHT WAHR, dass Real Madrid aus dem Rennen um Erling Haaland ausgestiegen ist", twitterte der norwegische Ex-Bundesliga-Spieler und Vertraute des Haaland-Clans.

Eine eindeutige Aussage, die wiederum vom spanischen Journalisten Ramón Álvarez de Mon aufgegriffen wurde. De Mon, der unter anderem für die "Marca" schreibt, will erfahren haben, dass Haaland zumindest eine Offerte von Real Madrid vorliegt, von der er nicht wisse, ob diese abgelehnt wurde.

BVB-Superstar nur gegen enormen finanziellen Aufwand zu haben

In den vergangenen Wochen galten die Madrilenen neben Manchester City meist als heißeste Anwärter auf einen Kauf des Überfliegers.

Dass man Haaland gerne verpflichten würde, dürfte auch der Realität entsprechen, Zweifel sähen hingegen die enormen finanziellen Herausforderungen des Deals. Neben der Ablöse und satten Zahlungen an die Berater des Youngsters wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein astronomisches Gehalt fällig. Insgesamt soll ein Vertrag über fünf Jahre so ein Volumen von 300 Millionen Euro sprengen.

Mit Karim Benzema weiß Real zudem einen der besten Mittelstürmer der Welt in den eigenen Reihen. Der Franzose ist zwar bereits 34 Jahre alt, präsentiert sich in der laufenden Saison aber einmal mehr in Top-Verfassung. Daher kursierten auch Szenarien, Real würde Haaland am liebsten erst im Sommer 2023 verpflichten. Dann endet Benzemas Vertrag.