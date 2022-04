RB Leipzig verpflichtet Champions-League-Rekordhalter

unknown

RB Leipzig verpflichtet neuen Keeper

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den belgischen Torwart Maarten Vandevoordt verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, erhält der 20-Jährige ab 2024 einen Fünfjahresvertrag.

"Ich bin sehr glücklich über meinen kommenden Wechsel zu RB Leipzig. Der Klub steht für eine klare Idee vom Fußball und ist in den vergangenen Jahren zu einer der Top-Adressen in Europa geworden – gerade für junge Spieler. Das begeistert mich und ich bin voller Vorfreude auf meine Zeit bei den Roten Bullen", wird der künftige Keeper der Roten Bullen auf "rbleipzig.com" zitiert.

Sein Ziel sei es, in die Fußstapfen von Péter Gulácsi zu treten, der sich im Trikot der Sachsen "zu einem der besten Keeper in Europa entwickelt" hat, so Vandevvordt weiter. "Nun werde ich zunächst in Genk weiter Spielpraxis sammeln, um dann den Schritt nach Leipzig zu machen."

Derzeit ist Vandevoordt Stammkeeper beim belgischen Erstligisten KRC Genk, mit dem er im vergangenen Jahr den Pokal gewann. Zudem ist der Schlussmann der belgischen U21-Nationalmannschaft.

Passt "optimal zu dem Fußball, den wir bei RB Leipzig spielen"

Auch in der Champions League sorgte der junge Torwart bereits für Furore. 2019 stellte Vandevoordt einen Rekord auf, als er damals im Alter von 17 Jahren und 287 Tagen als bislang jüngster Keeper in der Königsklasse zum Einsatz kam.

Profidebüt mit 17 ☑️

Jüngster Keeper der #UCL-Geschichte ☑️

Belgischer Pokalsieger ☑️

Nationaltorhüter der belgischen U-21 ☑️

...

Wir freuen uns auf @VandevoordtM 🧤🔥 pic.twitter.com/6VjosEtVwD — RB Leipzig (@RBLeipzig) 12. April 2022

In Leipzig freut man sich darauf, an diese Leistungen anzuknüpfen und den Belgier zum nächsten Schritt zu verhelfen.

"Maarten zählt mit seinen erst 20 Jahren schon jetzt zu den Top-Torhütern in Belgien. Er passt mit seiner mutigen und offensiven Spielweise optimal zu dem Fußball, den wir bei RB Leipzig spielen. Wir freuen uns auf einen spannenden jungen Torhüter, wollen ihn bei uns weiterentwickeln und auf ein noch höheres Level bringen", erklärt Torwarttrainer Frederik Gössling.