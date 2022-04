Schattenliste für Lewandowski-Nachfolger enthüllt

GEPA pictures/ David Geieregger via www.imago-imag

Benjamin Sesko von RB Salzburg wird beim FC Bayern gehandelt

Am Dienstagabend sprach Vorstandschef Oliver Kahn ein Machtwort. Robert Lewandowski wird auch in der kommenden Saison beim FC Bayern spielen. Dennoch beschäftigt man sich in München wohl mit Nachfolgekandidaten - auch um in der Verhandlungen mit dem polnischen Superstar eine bessere Ausgangslage zu haben.

Wie die "Sport Bild" berichtet, existiert beim FC Bayern eine "Schattenliste", auf der Spieler aufgeführt werden, die in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten könnten.

Einerseits wollen Sportdirekter Hasan Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe damit für einen möglichen Abgang des Goalgetters gewappnet sein. Andererseits will man sich mit der Liste für die Verhandlungen mit Lewandowski rüsten.

Durch potenzielle Alternativen wolle man verhindern, dass Starberater Pini Zahavi die Gehaltsforderungen seines Schützlings immer weiter nach oben schraubt.

Auf der Schattenliste des FC Bayern tauchte lange der Name Erling Haaland auf. Ein Transfer des BVB-Stürmers, der inklusive Ablösesumme, Gehalt und Beraterhonorar wohl um die 355 Millionen Euro kosten würde, wurde vom Aufsichtsrat allerdings als zu teuer eingestuft.

Deutlich günstiger dürfte wohl ein Transfer von Benjamin Sesko von RB Salzburg werden. Dem 18 Jahre alten Slowenen wird an der Säbener Straße ein enormes Potenzial bescheinigt, so die "Sport Bild".

Doch der FC Bayern ist nicht der einzige Klub, der ein Auge auf Sesko (Vertrag bis 2026) geworfen hat. Auch Borussia Dortmund, der FC Liverpool und Juventus Turin sollen den Angreifer im Visier haben.

Schnappt der FC Bayern dem BVB Kalajdzic weg?

Ein weiterer Kandidat ist Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart. Dem Sportblatt zufolge hat es im Januar bereits losen Kontakt zwischen den Bayern und dem Management des Österreichers gegeben.

Als Ablöse stehen 20 Millionen Euro im Raum. Auch der BVB soll seine Fühler nach Kalajdzic, dessen Arbeitspapier nur noch bis 2023 datiert ist, ausgestreckt haben.

Mega-Preisschild für Leverkusen-Stürmer Schick

Eine weitaus teurere Alternative wäre Patrik Schick von Bayer Leverkusen. Angeblich ruft der Werksklub mindestens 75 Millionen Euro auf, um den Tschechen aus dessen bis 2025 datierten Vertrag loszueisen.

Trotz der hohen Ablöse wird Schick auch bei zahlreichen anderen Klubs gehandelt, wie zum Beispiel Borussia Dortmund oder Manchester United.