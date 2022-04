Rose-Kehrtwende beim BVB? Ein Boss "kein großer Fan"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Marco Rose holt in seiner Debütsaison wohl keinen Titel mit dem BVB

Mitte März stärkte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke BVB-Coach Marco Rose noch demonstrativ den Rücken, einen Monat später soll der Rückhalt angeblich bröckeln.

"Marco Rose steht bei Borussia Dortmund in keinster Weise zur Disposition", sagte Watzke im März der "Sport Bild". Die Sport-Zeitschrift will nun aber erfahren haben, dass sich die Verantwortlichen beim BVB inzwischen durchaus Gedanken machen, ob sie mit Rose wirklich in die nächste Saison gehen wollen.

Um klarer zu sehen, wird die Führungsriege der Schwarz-Gelben um Watzke, Noch-Sportdirektor Michael Zorc, dessen baldigen Nachfolger Sebastian Kehl und Berater Matthias Sammer die weitestgehend ernüchternde Saison demnach gemeinsam genau unter die Lupe nehmen und dann entscheiden.

"Sport Bild" will allerdings schon erfahren haben, wie die Beteiligten über Rose denken, ein Fingerzeig in Richtung einer möglichen Entscheidung: Watzke sei "hin- und hergerissen", heißt es.

Der Ur-Borusse schätze den "Typ Rose", hadere aber mit dem frühen Ausscheiden aus dem DFB-Pokal, der Champions League und letztlich auch der Europa League. Als Pluspunkt rechne der 62-Jährige Rose an, dass dieser seit dem ersten Tag mit enormen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat.

BVB-Meistertrainer "kein großer Rose-Fan"

Weniger gute Karten soll Rose bei Sammer haben. Der einstige Verteidiger, der den BVB 2002 als Trainer zum Meistertitel führte, ist dem Sportblatt zufolge "kein großer Rose-Fan". Der 54-Jährige soll hingegen durchaus Potenzial in einer Rückkehr von Edin Terzic auf die Trainerbank sehen. Terzic soll allerdings gar nicht zwingend zurück an die Seitenlinie wollen, sondern mit seinen Aufgaben als Technischer Direktor sehr glücklich sein. Den Job würde er "nur im Notfall" wieder abgeben, urteilt das Blatt.

Als stärkster Gegenpol fungiert dem Bericht zufolge Kehl, der Rose unbedingt halten will. Der einstige BVB-Kapitän will vor seiner ersten Spielzeit als Hauptverantwortlicher für den sportlichen Bereich auf eine zusätzliche Baustelle verzichten, begründet die "Sport Bild".

Als Letzter im Bunde soll auch Zorc eher als Fürsprecher Roses agieren. Zorc, der Rose im vergangenen Jahr federführend aus Gladbach loseiste, sieht die Probleme weniger auf der Bank, als im Team auf dem Rasen. Von Roses Fähigkeiten sei er überzeugt. Alles in allem deute also eher wenig auf einen Trainerwechsel hin, sollte der BVB im Saisonendspurt nicht völlig einbrechen.