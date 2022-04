"Respektlos": Breitseite für Julian Nagelsmann

IMAGO/ULMER

FC Bayern: Julian Nagelsmann musste Kritik einstecken

Durch das 1:1 gegen den FC Villarreal ist der FC Bayern krachend im Viertelfinale der Champions League gescheitert. Trainer Julian Nagelsmann musste nun heftige Kritik einstecken.

"Als die Auslosung stattfand und sie Villarreal gezogen haben, war ihr Trainer, den ich nicht kenne, respektlos gegenüber Villarreal", sagte der spanische Mittelfeldspieler Dani Parejo nach dem Duell bei "Movistar".

Der 32 Jahre alte Villarreal-Profi fügte hinzu: "Er wollte das Duell schon im Hinspiel entscheiden. Wenn man in die Luft spuckt, bekommt man es oft selbst ab."

Unmittelbar nach der Auslosung hatte sich Nagelsmann noch erfreut über das Los Villarreal geäußert. "Ich glaube in allererster Linie sollten wir natürlich den Anspruch haben, da weiterzukommen. Es hätte vom Namen her sicher härtere Lose geben können", sagte er im März.

Das vermeidlich leichte Los erwies sich für die Münchner allerdings als Endstation in der Königsklasse. Eine Woche nach dem 0:1 in Spanien brachte Weltfußballer Robert Lewandowski (52. Minute) die haushoch überlegenen Münchner am Dienstagabend vor 70.000 Zuschauern auf Siegkurs, bis der eingewechselte Samu Chukwueze (88.) für den bis dahin weitestgehend harmlosen Europa-League-Sieger doch noch zuschlug.

"Waren größer als die Bayern"

Die Münchner scheiterten damit im wichtigsten europäischen Wettbewerb zum zwölften Mal im Viertelfinale. In den vergangenen sechs Spielzeiten war es schon das vierte Mal, dass die Bayern im Viertelfinale der Königsklasse oder noch früher ausschieden.

"Sie sind Bayern und wir sind Villarreal. Sie waren die Favoriten, aber das muss man auch auf dem Spielfeld beweisen", stichelte Parejo weiter und ergänzte: "Wir haben in der Umkleidekabine darüber gesprochen, dass es etwas respektlos gegenüber dem Verein und uns als Spieler ist. Über die zwei Spiele waren wir größer als die Bayern."