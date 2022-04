VfL droht Personal-GAU vor Bayern-Duell

IMAGO/Eibner/Memmler

Lisa Weiß fehlt dem VfL Wolfsburg beim FC Bayern

Vier Tage vor dem DFB-Pokal-Halbfinale beim deutschen Meister FC Bayern München hat sich bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg auch die zweite Torhüterin verletzt.

Lisa Weiß erlitt im Training eine Verletzung an der rechten Hand und muss deshalb in der nächsten Woche in Berlin operiert werden. Die 34-Jährige werde deshalb in dieser Saison nicht mehr eingesetzt werden können, teilte der VfL mit.

Bereits am Wochenende zuvor hatte sich Nationaltorhüterin Almuth Schult eine Zerrung in der Schulter zugezogen. Ihr Einsatz am Ostersonntag in München ist aber zumindest nicht ausgeschlossen.

Neben dem DFB-Pokal können die Wolfsburgerinnen in dieser Saison auch noch die deutsche Meisterschaft und die Champions League gewinnen.

In der Bundesliga stehen sie nach einem 6:0-Sieg gegen die Bayern auf Platz eins, im internationalen Wettbewerb treffen sie im Halbfinale auf die Titelverteidigerinnen des FC Barcelona.