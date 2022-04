Zwei weitere Klubs offenbar mit Chancen bei Lewandowski

IMAGO/Philippe Ruiz

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern im Sommer?

Die Anzeichen dafür, dass Robert Lewandowski dem FC Bayern im Sommer den Rücken kehren und sich einer neuen Herausforderung stellen könnte, verdichten sich. Neben dem FC Barcelona sollen sich zwei weitere internationale Top-Klubs um den Torjäger bemühen.

So konkret wie aktuell waren die Wechsel-Gerüchte rund um Robert Lewandowski während seiner inzwischen acht Jahre beim FC Bayern noch nie.

Polnische Medien berichteten zu Beginn der Woche gar - allerdings zu voreilig - von einer Einigung des zweimaligen Weltfußballers mit dem FC Barcelona. Dass das Ende seiner Zeit in München für Lewandowski und wohl auch für die Bayern-Bosse eine mögliche Option ist, scheint allerdings belegt.

Kassiert der FC Bayern bis zu 60 Millionen Euro für Robert Lewandowski?

Auch der "kicker" berichtet unter Berufung auf Quellen aus seinem Umfeld über die brisanten Wechselabsichten des 33 Jahre alten Goalgetters. Demnach ist jedoch nicht nur ein Transfer zum FC Barcelona denkbar.

Branchenkennern zufolge seien auch Manchester United oder Juventus Turin im Poker um Lewandowski nicht chancenlos, schreibt das Fachmagazin in seiner Donnerstagsausgabe.

Auch die mögliche finanzielle Dimension eines Lewandowski-Deals nennt der "kicker": Demnach könnte für ihn eine Ablösesumme zwischen 50 und 60 Millionen fließen.

FC Bayern: Robert Lewandowski will Gehaltserhöhung

Ein Knackpunkt in der Causa Lewandowski sind für den FC Bayern wohl dessen Gehaltsforderungen. Bereits jetzt streicht der mehrmalige Bundesliga-Torschützenkönig in München satte 25 Millionen Euro plus X pro Jahr ein. Im Falle einer Verlängerung soll sich das Salär nach den Vorstellungen Lewandowskis noch einmal deutlich erhöhen.

Zum Vergleich: Barca soll dem Kapitän der polnischen Nationalmannschaft 35 bis 40 Millionen Euro pro Saison bieten - und einen Zwei- oder Dreijahresvertrag - Zahlen, die der FC Bayern angesichts des fortgeschrittenen Alters und der Gehaltsstruktur in seinem Kader so sicherlich nicht stemmen will und kann.