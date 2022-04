Presse: Eintracht-Coup bei Barca eine "Schande"

IMAGO/Jan Huebner

Denkwürdiger Sieg von Eintracht Frankfurt in der Europa League beim FC Barcelona

Eintracht Frankfurt besiegt den FC Barcelona im Camp Nou mit 3:2 (2:0) und steht im Halbfinale der Europa League. In Deutschlands Medien wird der Coup der Hessen gefeiert, in Spanien hingegen überwiegen Enttäuschung und Ungläubigkeit sowie der Ärger über die mitgereisten SGE-Fans. Die Pressestimmen zur magischen Europapokal-Nacht:

Deutschland

kicker: "Coup in Barcelona - Furiose Frankfurter ziehen ins Europa-League-Halbfinale ein. Beim FC Barcelona ließ die SGE lange kaum etwas zu und hatte mit Doppeltorschütze Kostic den überragenden Mann auf dem Feld stehen. Borré traf traumhaft."

Bild: "Euro-Sensation in Barcelona: GEILtracht Frankfurt – Frankfurt furios, Frankfurt fantastisch, Frankfurt fabelhaft."

RTL: "Halbfinale! Frankfurt demütigt Barca. UN – GLAUB – LICH, aber WAHR! Die Adler von Eintracht Frankfurt haben mit ihren Krallen den großen FC Barcelona gepackt und stehen im Halbfinale der Europa League. Von tausenden Frankfurtern in der katalanischen Fußball-Kathedrale Camp Nou angefeuert, gewann das Team von Oliver Glasner das Viertelfinal-Rückspiel bei dem Turnier-Favoriten hochverdient mit 3:2 (2:0)."

Mehr dazu: Note 1 für vier Helden von Eintracht Frankfurt

ntv: "Eintracht übertrumpft Barça bei irrer Europa-Party. Angetrieben von 30.000 eigenen Fans hat Eintracht Frankfurt ein kleines Stück Fußball-Geschichte geschrieben und den großen FC Barcelona denkwürdig aus der Europa League geworfen. Im legendären Camp Nou setzte sich das Team von Trainer Oliver Glasner am Donnerstag furios mit 3:2 (2:0) durch und zog damit wie 2019 ins Halbfinale des Wettbewerbs ein."

FAZ: "3:2 - Eintracht gelingt das Wunder vom Camp Nou. Sie haben Eindruck hinterlassen. Die Frankfurter Eintracht und mit ihr eine Masse an Fußballfans nutzten die Gelegenheit, in der Begegnung mit einer der prominentesten Mannschaften der Welt, den Ruf des hessischen Bundesligaklubs auf der internationalen Bühne weiter aufzupolieren."

Frankfurter Rundschau: "Eintracht Frankfurt gewinnt sensationell beim FC Barcelona und steht im Europa League-Halbfinale. Angetrieben von 30 000 eigenen Fans hat Eintracht Frankfurt ein kleines Stück Fußball-Geschichte geschrieben und den großen FC Barcelona denkwürdig aus der Europa League geworfen"

Spiegel: "Eintracht Frankfurt begeistert im Camp Nou – Eintracht Frankfurt hat das größte Spiel der Klubgeschichte seit mehr als 60 Jahren gewonnen. Beim Sieg in Barcelona traf Filip Kostić doppelt, Angreifer Rafael Borré erzielte ein Traumtor. Die Tore der Gastgeber fielen erst spät."

Süddeutsche Zeitung: "Die Eintracht erobert Barcelona – Frankfurt nimmt den FC Barcelona im Camp Nou auseinander – und muss in der Nachspielzeit doch noch einmal zittern"

Spanien

Mundo Deportivo: "Was für eine Enttäuschung! Man wusste, dass Frankfurt ein starker Gegner ist. Das hatten sie schon im Hinspiel bewiesen. Was man nicht ahnte war, dass es eine der traurigsten Nächte im Camp Nou werden würde. Sowohl in sportlicher Hinsicht, weil die Reaktion zu spät kam und es dann zu spät war, sondern auch deshalb, weil man zusehen musste, dass das Stadion in fremder Hand war."

AS: "Zuhause untergegangen. Barcelona verspielte die klarste Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen und, was noch schlimmer ist, sich für die nächste Champions League zu qualifizieren, nachdem es in seinem Stadion mit 2:3 sang- und klanglos unterging. Der Misserfolg war nicht nur sportlicher Natur, was durchaus vorkommen kann, sondern vor allem die institutionelle Schande, dass das Barça-Stadion zum Waldstadion wurde, in dem man das Gefühl hatte, in seinem eigenen Haus fremd zu sein. Der Skandal war so groß, dass jemand die entsprechenden Erklärungen abgeben sollte."

Marca: "Eintracht lässt Barcelona auflaufen - Ein weiterer Titel, der Barca entgeht. Eine großartige Eintracht ließ Xavis Team im Camp Nou mit rund 20.000 deutschen Fans keine Chance, was schwer zu verstehen ist"

Großbritannien

The Sun: "Auba und Co. gedemütigt – Barcelona wurde im Rückspiel zuhause auseinandergenommen. Nach dem Unentschieden in Deutschland in der vergangenen Woche wurde erwartet, dass Xavis LaLiga-Team im Nou Camp den Boden mit dem unkonventionellen Gegner aufwischen würde. Doch Filip Kostic hatte eine andere Idee, denn der Flügelstürmer sorgte mit einem Doppelpack für den Halbfinaleinzug gegen West Ham."

Mirror: "Demütigung! Barcelona scheidet aus der Europa League aus. Barcelona-Anhänger verlassen das Camp Nou, während die Fans von Eintracht Frankfurt das Stadion übernehmen. Der FC Barcelona, der mit einer Serie von 15 ungeschlagenen Spielen in die Partie gegangen war, wurde von Eintracht Frankfurt überrumpelt und stürmte das Camp Nou vor den Augen der zahlreichen Fans."

Daily Mail: "Bundesligist verblüfft Barcelona und wirft sie im Camp Nou raus."