Barca ergreift "Maßnahmen" nach Pleite gegen Frankfurt

IMAGO/Mutsu Kawamori

Bittere Pleite für den FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt

30.000 mitgereiste Fans von Eintracht Frankfurt verwandelten das legendäre Camp Nou in Barcelona am Donnerstagabend in ein wahres Tollhaus. Die Anhänger sangen die Heim-Fans zeitweise in Grund und Boden und trieben die SGE zu einem sensationellen Sieg gegen den Top-Favoriten. Barca zieht nun Konsequenzen.

"Ich bin besorgt, denn das, was passiert ist, war eine Schande, die sich nicht wiederholen darf", wetterte Klub-Präsident Joan Laporta gegenüber dem vereinseigenen TV-Kanal im Anschluss an die bittere 2:3-Pleite der Katalanen.

Barca werde das Geschehene nun analysieren und Schlüsse ziehen, kündite Laporta an: "Wir haben viele Informationen, wir brauchen Zeit, um sie zu verarbeiten, und wir werden Maßnahmen ergreifen. Es ist ungeheuerlich. Als Cule schäme ich mich, so viele rivalisierende Fans zu sehen und weniger eigene. Ich schäme mich und bedaure, was passiert ist."

Eintracht Frankfurt fühlte sich "wie zu Hause"

Eintracht Frankfurt hatte eigentlich ein Kontingent von lediglich 5000 Karten erhalten, zahlreiche Anhänger sicherten sich aber auf anderem Wege Tickets und verwendeten dafür beispielsweise ausländische Kreditkarten.

Auf den teils buntgemischten Tribünen herrschte zwar weitestgehend friedliche Stimmung. Von Heimspiel-Atmosphäre konnte in Katalonien allerdings keine Rede mehr sein.

Ein Umstand, den nach der Partie auch Barca-Coach Xavi anprangerte. "Wir möchten wissen, was geschehen ist. Wenn wir zu Hause spielen, darf das nicht passieren", so der frühere Weltklasse-Spieler. Eintracht Frankfurt habe sich in Barcelona "wie zu Hause gefühlt".

Auch die spanische Zeitung "Sport" ging mit dem spanischen Renommier-Klub und seinen Fans hart ins Gericht. "Es ist absolut unzulässig, egal wie man es betrachtet, dass in einem europäischen Spiel, in dem Barça um einen Platz im Halbfinale spielt, das Camp Nou zu einem Dampfdrucktopf wird - aber zugunsten der gegnerischen Mannschaft", schimpfte das Blatt. "Was gestern Abend im Stadion passiert ist, darf nie wieder passieren!"