Arminia Bielefeld will den FC Bayern ärgern

Arminia scheut nicht vor Bayern-Duell zurück

Arminia Bielefeld will im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga Tabellenführer FC Bayern München ärgern - auch wenn die Favoritenrolle klar aufseiten des Rekordchampions liegt.

"Jede Mannschaft hat auch irgendwo Schwächen. Bayern war zuletzt in der Defensive vielleicht nicht ganz so sattelfest, wie sie es die Jahre zuvor schon mal waren. Aber dafür muss es dann richtig schnell und sehr präzise gehen", meinte Arminia-Coach Frank Kramer am Donnerstag vor dem Duell gegen den Abonnementmeister am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN).

Mit einer 13:1-Siegquote geht die Arminia in das Duell gegen die Gäste von der Isar. Klarer Favorit beim Sportwettenanbieter bwin sind die Münchner, die mit einer Siegquote von 1,19 notiert sind.

Die Ostwestfalen wollen sich aber vor 26.419 Fans auf der Alm so teuer wie möglich verkaufen: "Auch wenn es gegen Bayern geht: Es gibt Punkte, und für die müssen und werden wir kämpfen!" Allerdings sind die Ostwestfalen seit sechs Spielen sieglos.

An der jüngsten 0:4-Schlappe in Wolfsburg "hatten wir natürlich zu knabbern, das ist ganz normal. Aber ab Dienstag war der Fokus natürlich wieder voll auf die nächsten Aufgabe" gerichtet, berichtete Kramer.