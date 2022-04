Eintracht Frankfurt weiter ohne Mittelfeld-Motor

unknown

Djibril Sow fehlt der Eintracht weiterhin

Mittelfeldspieler Djibril Sow wird Eintracht Frankfurt auch am Sonntag im Alltag der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin fehlen.

"Das wird sich nicht ausgehen", sagte Trainer Oliver Glasner bei "Eintracht TV". Sow habe nach seiner Kniezerrung noch bei einigen Bewegungen Schmerzen, schon beim sensationellen 3:2 (2:0) beim FC Barcelona hatte der Schweizer am Donnerstag gefehlt.

Für die Partie am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) deutete Glasner zudem eine mögliche Rotation an. "Wir werden schauen, welche Spieler fit und einsatzfähig sind und welche in der Lage sind, die bestmögliche Leistung abzurufen", sagte der Österreicher: "Wir werden auch dort wieder auf Sieg spielen, auch wenn es eine ganz schwierige Aufgabe wird."