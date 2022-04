Lewandowskis Frau heizt Abschiedsgerüchte weiter an

IMAGO/FOT.TEDI/NEWSPIX.PL

Anna Lewandowska und Robert Lewandowski, hier ein Bild aus dem vergangenen März

Die Spekulationen um einen nahenden Abschied von Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern halten bereits seit Wochen an. Jetzt hat seine Ehefrau Anna Lewandowska neue Gerüchte entfacht.

Die Gattin des zweimaligen Weltfußballers hatte in den sozialen Medien über den Mallorca-Trip der Familie zu den Osterfeiertagen informiert. Sie teilte mehrere Bilder und kurze Video-Clips via Instagram, in denen sie ihre fast vier Millionen Abonnenten an ihrer Spanien-Reise teilhaben ließ.

Soweit nichts Ungewöhnliches. Allerdings versah Anna Lewandowska einen ihrer Posts mit einem besonderen Vermerk.

"Hallo Leute! Ich fange an Spanisch zu lernen! Irgendwelche Tipps? Lasst es mich wissen", hieß es in einer Instagram-Story.

Klar, dass damit direkt die Gerüchteküche um Ehemann Robert neu angeheizt wurde. Dieser soll laut übereinstimmenden Medienberichten vom FC Barcelona heiß umworben werden.

Dass sich die 33-Jährige über die Tragweite ihres Postings nicht im Klaren gewesen sein könnte, ist dabei praktisch auszuschließen. Die ehemalige Karate-Kämpferin ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen in Polen und unterhält mit ihren Social-Media-Beiträgen fast täglich ein Millionenpublikum.

Zuletzt hatten die Vereinsbosse des FC Bayern zwar mehrfach betont, dass sie nur allzu gerne weiter mit ihrem Superstar verlängern würden, der seit 2014 für den deutschen Rekordmeister aufläuft.

Ein Durchbruch oder gar eine Einigung in den Verhandlungen um ein neues Arbeitspapier war bis zuletzt aber noch nicht in Sicht. Vielmehr scheinen interessierte Klubs, allen voran der FC Barcelona, alles zu versuchen, um den 33-Jährigen nach acht Jahren im Klub aus München loszueisen.

Robert Lewandowski hat alleine für den FC Bayern 235 Tore in der Bundesliga geschossen und ist damit der zweitbeste Stürmer der Vereinsgeschichte nach Gerd Müller mit 365 Toren.