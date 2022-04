Ginter über das Gladbach-Aus und seine Zukunftspläne

IMAGO/Harald Bremes

Matthias Ginter wird Gladbach im kommenden Sommer verlassen

Fünf Bundesliga-Spiele sind es noch, dann werden sich die Wege von Matthias Ginter und Borussia Mönchengladbach nach fünf Jahren trennen. Der Nationalspieler hat jetzt in einem Interview erklärt, wie es zum Bruch mit dem damaligen Sportdirektor Max Eberl und der Entscheidung kam, den Klub nach dieser Zeit zu verlassen.

Mit einem Sieg im Rheinderby gegen den 1. FC Köln will Ginter mit seinen Gladbachern den starken Schlussspurt mit zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen weiter fortsetzen.

Der Innenverteidiger blickt auf fünf positive Spielzeiten am Niederrhein zurück, in denen er mit der Borussia auch in der Königsklasse unterwegs war.

"Es war der absolut richtige Schritt, damals nach drei ganz guten Jahren in Dortmund hierherzukommen. Ich habe mich in diesem Verein immer sehr wohl gefühlt und es lief die ersten vier Jahre sportlich auch super. Gemeinsam haben wir in dieser Zeit wirklich viel erlebt, viel erreicht, tolle Abende auch auf europäischer Bühne gehabt", so der 27-Jährige im Gespräch mit "Sport1".

Die letzten Wochen und Monate, in denen Borussia Mönchengladbach zeitweise nur noch vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt stand, wären nach Aussage Ginters "nicht einfach gewesen, sowohl für die Mannschaft als auch für mich persönlich". Dennoch habe es Ginter als "tolle Erfahrung" begriffen, fünf Jahre für Gladbach zu spielen.

Ginter kann noch keinen neuen Verein präsentieren

Zu Jahresbeginn fiel die endgültige Entscheidung beim Innenverteidiger, keinen neuen Vertrag mehr bei den Gladbachern zu unterschreiben. Ginter betonte, dass seine Entscheidung am Ende nichts mit einem zu niedrigen Angebot des inzwischen zurückgetretenen Sportdirektors Max Eberl zu tun hatte.

"Das Angebot, das ich Ende letzten Jahres bekommen habe, hatte nichts mehr mit meiner Entscheidung zu tun. Diese hatte ich aus verschiedenen Gründen schon lange davor getroffen", so der Defensivmann, der in jedem seiner fünf Jahre bei der Fohlenelf einen Stammplatz innehatte.

Einen direkten Kontakt habe Ginter seit der Verabschiedung von Max Eberl nicht mehr gehabt zum langjährigen Macher der Borussia.

Eine Entscheidung, wo es Ginter ab dem kommenden Sommer hinziehen wird, sei derweil noch immer nicht final getroffen. "Zurzeit spreche ich viel mit meiner Familie und mit anderen Vertrauten. Es ist schwierig, einen Zeitplan aufzustellen, aber ich glaube, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis es etwas zu verkünden gibt. Ob es aber letztlich in ein, zwei oder drei Wochen so weit ist – keine Ahnung", so Ginter in dem Interview über seine Zukunftsplanung.

In Bezug auf Gladbach versprach der Abwehrchef erneut, "bis zum Schluss und darüber hinaus alles für den Verein zu geben und nur positiv pber ihn zu sprechen."