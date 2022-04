Zukunft von Marco Reus beim BVB noch offen

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Marco Reus ist noch bis 2023 an den BVB gebunden

Die Zukunft von Marco Reus bei Borussia Dortmund über sein Vertragsende 2023 hinaus ist noch offen. Das bestätigte der BVB-Kapitän und schloss gleichzeitig einen Wechsel ins Ausland nicht kategorisch aus.

Gespräche mit dem BVB über eine weitere Zusammenarbeit seien "bis jetzt noch nicht weit fortgeschritten. Mit dem Laufe der Zeit wird man sehen, wie es weitergeht. Aber es gibt keinen Stress", sagte der 32-Jährige im "Sky"-Interview.

Allerdings, betonte Reus, fühle er sich beim BVB "unheimlich wohl". Er sehe aktuell "keinen Anlass, einen anderen Schritt zu gehen".

Reus ergänzte: "Ich würde gerne meine Karriere in Dortmund beenden. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt."

MLS statt BVB? Marco Reus: "Man soll ja niemals nie sagen"

Für das kommende Jahr hat Reus das Ende seiner aktiven Laufbahn aber "auf keinen Fall" im Visier. "Ich bin zum Glück seit langem verletzungsfrei, habe gerade wenig Rückschläge und fühle mich sehr gut", sagte der Offensivspieler.

Er wolle "der Mannschaft weiter helfen, Spiele zu gewinnen und sich zu verbessern", kündigte Reus an.

Neben einem Verbleib beim BVB könnte den früheren Gladbacher aber auch ein Wechsel ins Ausland, speziell in die nordamerikanische Profi-Liga MLS reizen.

"Man soll ja niemals nie sagen. Aber ich bin sehr froh bei Borussia Dortmund spielen zu dürfen, das ist ein Privileg. Wenn man seine Karriere hier beenden darf, macht man das sehr gerne und voller Stolz", sagte Reus.

Marco Reus will "auf jeden Fall" zur WM

Ehrgeizige Ziele formulierte der Nationalspieler im Hinblick auf die Winter-WM in Katar. Er wolle "auf jeden Fall" Teil des deutschen Kaders sein, so Reus. "Eine Weltmeisterschaft ist ein unglaublich großes Ereignis, dabei zu sein bedeutet sehr viel." Mit Bundestrainer Hansi Flick stehe er "im stetigen Austausch", so der BVB-Profi.

Das nach dem Ende der Ära Löw im Umbruch befindliche DFB-Team verfüge über "eine gute Truppe, die sich langsam gefunden hat", konstatierte Reus. "Jetzt kommt es darauf an, dass wir das gegen stärkere Teams unter Beweis stellen. Ich denke, wir sind bereit und voller Vorfreude."