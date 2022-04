Bobic fordert Reaktion - Magath erklärt Belfodil-Ausbootung

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Felix Magath ist Trainer bei Hertha BSC

Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg steht Hertha BSC als Tabellenvorletzter mit dem Rücken zur Wand. Unmittelbar vor dem Anpfiff nahm Sportvorstand Fredi Bobic die Berliner Profis in die Pflicht, um endlich die Trendwende im Abstiegskampf hinzubekommen.

Gegenüber dem TV-Sender "Sky" betonte Bobic ebenso wie im Vorfeld schon Cheftrainer Felix Magath, dass das Team sich mit einer positiven Stimmung und neuer Entschlossenheit auf das Duell mit den Fuggerstädtern vorbereitet habe.

Gleichzeitig müsse diese gute Vorbereitung nun auch auf den Tag des Spiels übertragen werden, wie Bobic betonte. "Es ist klar, dass eine Reaktion auf dem Platz kommen muss! Unter der Woche sieht das immer gut aus, da sind alle mit Eifer dabei! Aber es ist wichtig, dass man es dann auch auf den Platz bringt. Sonst bringt alles andere auch nichts."

Der Hertha-Boss forderte nach der bitteren 1:4-Pleite im Berliner Stadtderby vor einer Woche gegen Union Berlin die angemessene Reaktion in Sachen Einstellung und Einsatzwillen ein.

Cheftrainer Magath erklärt Belfodil-Ausbootung bei Hertha BSC

Herthas Cheftrainer Felix Magath hatte zu der Partie beim FC Augsburg mit einigen Überraschungen in Bezug auf die Aufstellung aufgewartet. So beorderte er Routinier Kevin-Prince Boateng zurück in die Startelf, Ishak Belfodil hingegen stand nicht einmal im 20er-Kader der Berliner.

Es komme ihm zum wichtigen Sechs-Punkte-Spiel in Augsburg vor allem auf "robuste Spieler" an, die über den Kampf und die Leidenschaft in derartige Partien kommen, meinte Magath zur Erklärung der Belfodil-Ausbootung.

Der 30-jährige Beldofil komme im Gegensatz dazu mehr über die spielerischen Komponenten, die Magath nicht vordergründig sehen wolle.

Die Ausbootung des Offensivmannes hatte im Vorfeld für einige Unruhe rund um die Hertha gesorgt.