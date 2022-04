BVB-Deal bald durch? Salzburg hat Adeyemi-Nachfolger

IMAGO/Fotostand / Wassmuth

Karim Adeyemi soll zum BVB wechseln

Kommt er oder kommt er nicht zum BVB? Die Personalie Karim Adeyemi hält die Anhänger von Borussia Dortmund schon seit Monaten in Atem. Der deutsche Nationalspieler gilt als heißester Anwärter auf die Nachfolge von Erling Haaland bei den Schwarz-Gelben. Allerdings ist der Wechsel noch immer nicht als perfekt gemeldet worden. Das könnte sich schon zeitnah ändern.

Wie es nämlich in einem jüngsten Medienbericht heißt, hat Adeyemis derzeitiger Klub RB Salzburg einen Ersatz für den Youngster gefunden, der in der laufenden Saison als bester Goalgetter in der österreichischen Bundesliga auftritt.

Nach Informationen des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano sollen die Roten Bullen aus Salzburg unmittelbar vor einer Verpflichtung des brasilianischen Stürmers Fernando stehen.

Der 23-Jährige steht beim ukrainischen Klub Schachtar Donezk unter Vertrag, der aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bereits seit Monaten kein einziges Spiel mehr absolviert hat.

Fernando soll BVB-Flirt Adeyemi in Salzburg beerben

Für den 13-maligen ukrainischen Meister spielt Fernando bereits seit fünf Jahren, war zwischenzeitlich an den portugiesischen Hauptstadtklub Sporting verliehen.

Laut Fabrizio Romano soll Fernando zur neuen Saison am 1. Juli zu RB Salzburg wechseln und dann Karim Adeyemi nachfolgen, der in die Bundesliga zum BVB transferiert werden soll. Wie es weiter heißt, drängen die Schwarz-Gelben darauf, den Deal mit Salzburg endlich über die Bühne zu bringen. Zuletzt sollen die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen in der Causa Adeyemi noch einmal ins Stocken geraten sein.

Fernando ist ehemaliger brasilianischer U-Nationalspieler und hat bis zur Aussetzung des Spielbetriebs in der Ukraine in sieben Ligaspielen fünf Treffer erzielt. Der Brasilianer hat in Donezk einen laufenden Vertrag bis 2024, über die Höhe einer möglichen Ablösezahlung ist derweil noch nichts bekannt.