Bericht: FC Bayern hat dritten Ajax-Star im Visier

Revierfoto via www.imago-images.de

Jurrien Timber (l.) soll ebenfalls beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Ajax Amsterdam wird offenbar mehr und mehr zum bevorzugten Gewässer, in dem der FC Bayern nach neuen Spielern fischt. Mit den beiden Stammspielern Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui sollen sich die Münchner schon weitestgehend einig sein, jetzt ploppt sogar noch ein drittes Ajax-Gerücht rund um den FC Bayern auf.

Wie das italienische Portal "Calciomercato" zuletzt vermeldete, soll der deutsche Rekordmeister auch Abwehrjuwel Jurrien Timber ins Visier genommen haben. Der FC Bayern soll neben Manchester United eines von zwei europäischen Schwergewichten sein, die den Innenverteidiger im Fokus haben.

Timber ist trotz seiner jungen Jahre in der Hintermannschaft des niederländischen Rekordmeisters absolut gesetzt. Der 20-Jährige bestritt in der laufenden Saison bereits 38 Pflichtspiele für Ajax, stand dabei 35 Mal auch in der Startelf von Cheftrainer Erik ten Haag.

Neben seiner präferierten Position in der Innenverteidigung kann Timber auch auf beiden Außenverteidiger-Positionen eingesetzt werden. Er gilt als sehr wendiger und schneller Abwehrspieler, der den Amsterdamern zuletzt zu großer Stabilität in der Hintermannschaft verhalf.

Unter anderem lief Timber im letzten Herbst zweimal in der Champions League gegen den BVB auf und überzeugte bei den 4:0- und 3:1-Siegen gegen Borussia Dortmund auf ganzer Linie.

In der niederländischen Eredivisie hat Ajax bis dato erst 15 Gegentore in 29 Spielen kassiert, was ebenfalls mit Abwehrchef Timber in Zusammenhang steht.

Dritter Sommer-Deal zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Bayern?

In Amsterdam steht der sechsmalige Nationalspieler der Elftal noch bis 2024 unter Vertrag. Der FC Bayern müsste somit auch für ihn eine womöglich hohe Ablösesumme bezahlen, zumal auch noch die Red Devils aus England im Werben um Timber dabei sein sollen.

Der FC Bayern ist bekanntlich noch auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger, um die Lücke des in Richtung BVB abwandernden Niklas Süle zu schließen.

Ob sich Ajax Amsterdam nach den voraussichtlichen Transfers von Gravenberch und Mazraoui auch noch auf einen dritten Deal mit dem deutschen Rekordmeister einlassen würde, ist allerdings noch komplett offen.