BVB-Youngster jubelt nach Traum-Debüt: "Unbeschreiblich!"

IMAGO/UWE KRAFT

Tom Rothe (M.) wurde von seinen BVB-Teamkollegen nach seinem Premierentor gefeiert

Besser hätte dieser Samstag für Tom Rothe gar nicht laufen können. Der 17-jährige Youngster des BVB feierte nicht nur sein Bundesliga-Debüt, er erzielte nach gerade einmal 24 Minuten gleich seinen ersten Treffer für die Profis von Borussia Dortmund. Klar, dass der Teenager der gefeierte Mann nach dem 6:1-Erfolg der Dortmunder gegen den VfL Wolfsburg war.

Rothe selbst suchte am "Sky"-Mikrofon nach seinem Traum-Debüt zunächst nach Worten, um das gerade Erlebte im Signal Iduna Park überhaupt erklären zu können.

"Unbeschreiblich, dass ich heute überhaupt in der Startelf spielen konnte. Ich freue mich, dass ich mein erstes Spiel machen durfte und dass ich auch getroffen habe. Unbeschreiblich! Besser kann es nicht laufen", so der Linksverteidiger des BVB, der nach den Verletzungen von Raphael Guerreiro und Thorgan Hazard in die schwarz-gelbe Mannschaft rotiert wurde.

Dortmunds Cheftrainer Marco Rose beorderte den Linksfuß anstelle von Ex-Nationalspieler Nico Schulz in die BVB-Startelf. Spätestens nach seinem 1:0-Führungstreffer per Kopf nach Ecke von Julian Brandt hatte Rothe die Herzen der knapp 80.000 Zuschauer im Dortmunder Stadion dann im Sturm erobert.

"Der Junge hat das hervorragend gemacht. Wir haben Tom natürlich schon länger auf dem Zettel und kennen seine Qualitäten. [...] Aufgrund unserer personellen Situation war es jetzt mal an der Zeit, so einen Jungen mal reinzuschmeißen. Ich denke er hat gezeigt, dass wir es zu Recht gemacht haben", freute sich Rose nach der Partie über den tollen Einstand von Dortmunds neuer Nummer 36.

Rothe wechselte im letzten Jahr zum BVB

Der Youngster selbst spielt eigentlich in der A-Jugend des BVB, stand in der laufenden U19-Bundesliga-Spielzeit bislang elfmal auf dem Feld.

Mit seinem ersten Bundesliga-Spiel vor nahezu ausverkauftem Haus hatte Rothe selbst kurz zuvor noch überhaupt nicht gerechnet, wie er am "Sky"-Mikrofon erzählte: "Die Nachricht muss man erst mal verarbeiten, sie kam nach dem Abschlusstraining sehr spontan. Aber da hatte ich schon nicht so viel Zeit zum Nachdenken, deswegen war es ganz gut, dass ich einen freien Kopf hatte. Trotzdem war ich ein wenig aufgeregt vor dem Spiel."

Bis dato kannte er die Atmosphäre im Dortmunder Signal Iduna Park nur als Zuschauer. "Wenn man hier selbst aufläuft, ist das schon krass - Gänsehaut!", so Rothe.

BVB-Coach Rose lobte den Linksverteidiger, der bei seiner Bundesliga-Premiere bis zur 88. Spielminute ran durfte und für die Schlussminuten durch den nächsten Debütanten Lion Semic ersetzt wurde, für ein "sehr abgeklärtes Spiel". Mit seinem Tor habe Rothe "noch mehr Sicherheit bekommen", freute sich Rose über die Leistung des Abwehrspielers, der im letzten Jahr vom FC St. Pauli zum BVB gewechselt war.