Gladbach-Ultras wollten Kabine stürmen - Hütter reagiert

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Gladbach bezog im Rheinderby eine bittere 1:3-Pleite

Mitglieder der Ultras-Szene von Borussia Mönchengladbach haben nach der bitteren 1:3-Klatsche im Derby gegen den 1. FC Köln am Samstag offenbar versucht, die Kabine der eigenen Mannschaft zu stürmen.

Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach hätten rund 200 Gladbacher Ultras versucht, sich gewaltsam Zugang zum Kabinentrakt der Fohlenelf im Borussia-Park zu verschaffen.

Die Polizei bestätigte, dass einige Anhänger auf das Vereinsgelände gelangt waren und an der Gladbacher Geschäftsstelle festgesetzt wurden. Die Fans forderten demnach eine Aussprache mit Verantwortlichen des Vereins.

Zum angeblich versuchten Kabinensturm konnte eine Polizei-Sprecherin am Sonntagmorgen keine Angaben machen. Auf Bildern war zu sehen, wie die Polizei vor der Treppe zum Kabinentrakt postiert war.

Gladbach-Profis und Offizielle stellen sich Diskussion

Mehrere Gladbach-Profis sowie Offizielle des Vereins erklärten sich offenbar bereit, mit den Ultras in Kontakt zu treten.

Vizepräsident Rainer Bonhof soll sich ebenso wie Geschäftsführer Stephan Schippers der Diskussion gestellt haben. Außerdem sollen auch die VfL-Profis Lars Stindl, Tony Jantschke und Patrick Herrmann dabei gewesen sein.

Der direkte Dialog soll zumindest zu einer Deeskalation der aufgeheizten Lage geführt haben. In einem "Sport1"-Bericht war sogar von abschließendem Applaus einiger Ultras die Rede.

"Ich kann verstehen, dass die Fans ihren Unmut äußern. Und wenn da draußen welche vor der Kabine stehen, dann muss auch auch das verstehen", sagte Trainer Adi Hütter gegenüber dem vereinsnahen Portal "Gladbachlive". "Von meiner Seite gibt es eine Entschuldigung, dass wir nicht eine Leistung gezeigt haben, wie es sich gehört in so einem wichtigen Derby. In so einem wichtigen Spiel für den Verein und die Fans. Es ärgert mich immens, dass wir einfach so enttäuscht haben."

Mannschaftsbus des 1. FC Köln beschädigt

"Die Lage war relativ schnell unter Kontrolle. Die Kolleginnen und Kollegen konnten die Gruppe etwas abdrängen, es kam nicht zur Eskalation", wurde ein Sprecher der Ordnungskräfte zitiert.

Nach Polizeiangaben verließen die Fans nach den Gesprächen wieder das Vereinsgelände. Drei Ordner der Borussia wurden laut Mitteilung verletzt. Der Mannschaftsbus des 1. FC Köln wurde leicht beschädigt.

Insgesamt verhielten sich die Anhänger beider Vereine der Polizei zufolge rund um das Derby zu "allergrößten Teilen friedlich".